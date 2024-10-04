Сирно-гарбузова запіканка: рецепт яскравого десерту 

Цієї осені приготуйте гарний та ароматний десерт із класичним поєднанням гарбуза й сиру.

На сторінці nataliia.zhuk показали, як приготувати гарну та смачну сирно-гарбузову запіканку.

Інгредієнти:

Сирний шар:

сир (не сухий) – 400 г

яйце – 2 шт.

цукор – 60-80 г

цукор ванільний – 1 ч. л.

йогурт – 100 г

борошно – 3-4 ст. л.

мак – 1-2 ст. л.

Гарбузовий шар:

гарбуз – 500-700 г

яйце – 2 шт.

цукор – 30-60 г

борошно – 3-4 ст. л.

цедра лимона

Приготування:

Наріжте гарбуз і поставте його запікати за температури 200°C до готовності. Це приблизно 30-50 хвилин.

Поки гарбуз запікається, до сиру додайте яйця, цукор і ванільний цукор, кефір і борошно.

Все ретельно збийте блендером. Якщо консистенція вийшла густою, додайте трохи молока, а якщо рідкою, то борошна. Все залежить від вологості вашого сиру.

Потім додайте мак і перемішайте все ложкою.

Коли гарбуз охолоне, додайте яйця, цукор і цедру лимона.

Також додайте борошно і перебийте все блендером.

Дно форми застеліть пергаментом, боки змастіть маслом і викладайте по дві столові ложки сирного тіста, потім гарбузового – і так чергуючи.

Важливо, щоб консистенція у них була однакова.

Поставте до розігрітої до 190°C духовки на 40-45 хвилин.

Діставши запіканку з духовки, дайте їй охолонути, можна навіть покласти до холодильника на кілька годин.

Поради:

Замість йогурту можна використати кефір.

Замість цедри лимона можна використати цедру апельсина.

#рецептзгарбуза #запіканка #запіканказгарбуза #гарбузовазапіканка #сирназапіканка ♬ оригінальний звук - Смачні Рецепти @nataliia.zhuk Сирно-гарбузова запіканка Інгредієнти: Сирний шар: ✅ Сир (не сухий) (400 г). ✅ Яйця (2 шт). ✅ Цукор (60-80 г). ✅ Ванільний цукор (1 ч. л.). ✅ Йогурт чи кефір (100 г). ✅ Борошно (3-4 ст. л. із гіркою). ✅ 1-2 ст л маку Гарбузовий шар: ✅ Гарбуз (500-700 г). ✅ Яйце (2 шт.). ✅ Цукор (30-60 г). ✅ Цедра лимона чи апельсина. ✅ Борошно (3-4 ст. л. із гіркою). 190°C 40-45 хвилин. Рецепт який щороку набирає міліони переглядів. Нам знадобиться 600 грамів гарбуза. Нарізаємо його, та запікаємо при температурі 200°C до готовності, приблизно 30-50 хвилин Поки гарбуз запікаютьться до 400 г сиру, додаємо 2 яйця, цукор та ванільний цукор. Також 100 грамів кефіру і 3 або 4 столові ложки борошна. Все це ретельно збиваємо блендером. Якщо консистенція у вас вийшла густа, то додайте трішки молока, а якщо рідка, то борошна. Все залежить від вологості вашого сиру. Також в цей раз я додала столову ложку маку. Гарбуз вже готовий, очищаємо його та даємо час трохи охолонути. Потім додаємо 2 яйця, цукру я додала зовсім трохи тому що гарбуз у мене дуже солодкий, натираємо цедру апельсиниа, можна і лимону. Також додаємо 4 столові ложки борошна. Перебиваємо все блендером, до ось такої консистенції. Дно форми застилаємо пергаментом, боки змащуємо маслом та викладаємо по дві столові лочки сирного тіста, а потім гарбузового тіста, головне щоб консистенція у них була однакова. І так робимо допоки не закінчиться тісто. Ставимо у розігріту духовку на 45-50 хвилин. Дістаємо з духовки, даємо час охолонути і можна поставити ще в холодильник на пару годин. І все, сезонний десерт готовий. Навіть якщо ви не любите гарбуз я впевнена що цей рецепт вам точно сподобається. Готуйте та смакуйте із задоволенням. #гарбуз

Навіть якщо ви не любите гарбуз, цей рецепт вам має сподобатися.

Читайте також: