Сирно-гарбузова запіканка: рецепт яскравого десерту 

Цієї осені приготуйте гарний та ароматний десерт із класичним поєднанням гарбуза й сиру.
На сторінці nataliia.zhuk показали, як приготувати гарну та смачну сирно-гарбузову запіканку.
Інгредієнти:
Сирний шар:
- сир (не сухий) – 400 г
- яйце – 2 шт.
- цукор – 60-80 г
- цукор ванільний – 1 ч. л.
- йогурт – 100 г
- борошно – 3-4 ст. л.
- мак – 1-2 ст. л.
Гарбузовий шар:
- гарбуз – 500-700 г
- яйце – 2 шт.
- цукор – 30-60 г
- борошно – 3-4 ст. л.
- цедра лимона
Приготування:
- Наріжте гарбуз і поставте його запікати за температури 200°C до готовності. Це приблизно 30-50 хвилин.
- Поки гарбуз запікається, до сиру додайте яйця, цукор і ванільний цукор, кефір і борошно.
- Все ретельно збийте блендером. Якщо консистенція вийшла густою, додайте трохи молока, а якщо рідкою, то борошна. Все залежить від вологості вашого сиру.
- Потім додайте мак і перемішайте все ложкою.
- Коли гарбуз охолоне, додайте яйця, цукор і цедру лимона.
- Також додайте борошно і перебийте все блендером.
- Дно форми застеліть пергаментом, боки змастіть маслом і викладайте по дві столові ложки сирного тіста, потім гарбузового – і так чергуючи.
- Важливо, щоб консистенція у них була однакова.
- Поставте до розігрітої до 190°C духовки на 40-45 хвилин.
- Діставши запіканку з духовки, дайте їй охолонути, можна навіть покласти до холодильника на кілька годин.
Поради:
- Замість йогурту можна використати кефір.
- Замість цедри лимона можна використати цедру апельсина.
@nataliia.zhuk Сирно-гарбузова запіканка Інгредієнти: Сирний шар: ✅ Сир (не сухий) (400 г). ✅ Яйця (2 шт). ✅ Цукор (60-80 г). ✅ Ванільний цукор (1 ч. л.). ✅ Йогурт чи кефір (100 г). ✅ Борошно (3-4 ст. л. із гіркою). ✅ 1-2 ст л маку Гарбузовий шар: ✅ Гарбуз (500-700 г). ✅ Яйце (2 шт.). ✅ Цукор (30-60 г). ✅ Цедра лимона чи апельсина. ✅ Борошно (3-4 ст. л. із гіркою). 190°C 40-45 хвилин. Рецепт який щороку набирає міліони переглядів. Нам знадобиться 600 грамів гарбуза. Нарізаємо його, та запікаємо при температурі 200°C до готовності, приблизно 30-50 хвилин Поки гарбуз запікаютьться до 400 г сиру, додаємо 2 яйця, цукор та ванільний цукор. Також 100 грамів кефіру і 3 або 4 столові ложки борошна. Все це ретельно збиваємо блендером. Якщо консистенція у вас вийшла густа, то додайте трішки молока, а якщо рідка, то борошна. Все залежить від вологості вашого сиру. Також в цей раз я додала столову ложку маку. Гарбуз вже готовий, очищаємо його та даємо час трохи охолонути. Потім додаємо 2 яйця, цукру я додала зовсім трохи тому що гарбуз у мене дуже солодкий, натираємо цедру апельсиниа, можна і лимону. Також додаємо 4 столові ложки борошна. Перебиваємо все блендером, до ось такої консистенції. Дно форми застилаємо пергаментом, боки змащуємо маслом та викладаємо по дві столові лочки сирного тіста, а потім гарбузового тіста, головне щоб консистенція у них була однакова. І так робимо допоки не закінчиться тісто. Ставимо у розігріту духовку на 45-50 хвилин. Дістаємо з духовки, даємо час охолонути і можна поставити ще в холодильник на пару годин. І все, сезонний десерт готовий. Навіть якщо ви не любите гарбуз я впевнена що цей рецепт вам точно сподобається. Готуйте та смакуйте із задоволенням. #гарбуз #рецептзгарбуза #запіканка #запіканказгарбуза #гарбузовазапіканка #сирназапіканка ♬ оригінальний звук - Смачні Рецепти
Навіть якщо ви не любите гарбуз, цей рецепт вам має сподобатися.
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