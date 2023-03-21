Скумбрія, запечена з овочами: дуже корисний рецепт

Білки та жири в скумбрії легко засвоюються організмом людини. Щоб приготувати запечену скумбрію, потрібно мінімум інгредієнтів: риба, морква, цибуля, лимон і спеції.

Риба виходить ніжною, соковитою та дуже ароматною.

Складники:

скумбрія свіжоморожена – 2 шт.;

морква – 2 шт.;

цибуля ріпчаста – 2 шт.;

перець солодкий болгарський – 1 шт.;

лимон – 1 шт.;

сіль;

перець чорний мелений;

спеції для риби;

соєвий соус – 1 чл;

олія – 3 ст. л.

Приготування

Видаліть у риби голову, плавці та тельбухи. Промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником. Тушки поділіть на порційні шматочки.

У мисці змішайте спеції для риби, перець, сіль та соєвий соус. Отриманою сумішшю змастіть рибні шматочки і дайте промаринуватися 20 хвилин.

Очистіть овочі. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці, перець тонкими смужками. Розігрійте в сковороді олію і обсмажте овочі до напівготовності.

У форму для запікання викладіть овочі, зверху скибочки скумбрії, а між ними часточки лимона.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 25-30 хвилин до апетитної скоринки.

Порада

Запечену рибу обережно перекладіть на блюдо і прикрасьте листочками базиліка.

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