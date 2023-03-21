Скумбрія, запечена з овочами: дуже корисний рецепт

Білки та жири в скумбрії легко засвоюються організмом людини. Щоб приготувати запечену скумбрію, потрібно мінімум інгредієнтів: риба, морква, цибуля, лимон і спеції.
Риба виходить ніжною, соковитою та дуже ароматною.
Складники:
- скумбрія свіжоморожена – 2 шт.;
- морква – 2 шт.;
- цибуля ріпчаста – 2 шт.;
- перець солодкий болгарський – 1 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- сіль;
- перець чорний мелений;
- спеції для риби;
- соєвий соус – 1 чл;
- олія – 3 ст. л.
Приготування
Видаліть у риби голову, плавці та тельбухи. Промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником. Тушки поділіть на порційні шматочки.
У мисці змішайте спеції для риби, перець, сіль та соєвий соус. Отриманою сумішшю змастіть рибні шматочки і дайте промаринуватися 20 хвилин.
Очистіть овочі. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці, перець тонкими смужками. Розігрійте в сковороді олію і обсмажте овочі до напівготовності.
У форму для запікання викладіть овочі, зверху скибочки скумбрії, а між ними часточки лимона.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 25-30 хвилин до апетитної скоринки.
Порада
- Запечену рибу обережно перекладіть на блюдо і прикрасьте листочками базиліка.
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