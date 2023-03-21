Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скумбрія, запечена з овочами: дуже корисний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
885
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Скумбрія, запечена з овочами: дуже корисний рецепт

Фото: Credits

Білки та жири в скумбрії легко засвоюються організмом людини. Щоб приготувати запечену скумбрію, потрібно мінімум інгредієнтів: риба, морква, цибуля, лимон і спеції.

Риба виходить ніжною, соковитою та дуже ароматною.

Складники:

  • скумбрія свіжоморожена – 2 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.;
  • перець солодкий болгарський – 1 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • сіль;
  • перець чорний мелений;
  • спеції для риби;
  • соєвий соус – 1 чл;
  • олія – 3 ст. л.

Приготування

Видаліть у риби голову, плавці та тельбухи. Промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником. Тушки поділіть на порційні шматочки.

У мисці змішайте спеції для риби, перець, сіль та соєвий соус. Отриманою сумішшю змастіть рибні шматочки і дайте промаринуватися 20 хвилин.

Очистіть овочі. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці, перець тонкими смужками. Розігрійте в сковороді олію і обсмажте овочі до напівготовності.

У форму для запікання викладіть овочі, зверху скибочки скумбрії, а між ними часточки лимона.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 25-30 хвилин до апетитної скоринки.

Порада

  • Запечену рибу обережно перекладіть на блюдо і прикрасьте листочками базиліка.

Читайте також:

Рецепт рибного рола від Єгора Гордєєва

Рецепт рибного рола від Єгора Гордєєва

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
885
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація