Слабосолоний лосось за 10 хвилин: цікавий рецепт, який легко повторити вдома

Слабосолоний лосось — це проста у приготуванні страва, яка може стати чудовим доповненням до вашого столу. Його ніжний смак, аромат і текстура підкорять навіть найвибагливіших гурманів. І що найкраще — для того, щоб приготувати його вдома, вам знадобиться всього 10 хвилин.

На сторінці yuliia.senych розповіли, як приготувати цю смачну страву, використовуючи свіжий лосось, сіль, цукор і спеції. Результат вартий того, щоб ви спробували — риба виходить неймовірно ніжною, смачною і підходить як самостійна страва, так і як доповнення до салатів, бутербродів або гарнірів.

Інгредієнти Свіжий лосось 500 г Сіль 1 ст. л Цукор 0,5 ст. л Перець горошком 7-10 шт.

Приготування

Ретельно промийте рибу під холодною водою, щоб позбутися зайвих залишків крові та луски. Використовуйте паперові рушники для того, щоб гарно просушити її з усіх боків. Важливо, щоб риба була якомога сухішою перед солінням — це дозволить солі та цукру краще проникнути у м'ясо. Коли риба буде суха, перекладіть її у скляний посуд. Це важливо, оскільки скло не вступає у реакцію з сіллю, а металеві чи пластикові контейнери можуть змінити смак страви. Тепер приготуйте суміш для соління: змішайте сіль і цукор в окремій тарілці. Рівномірно натріть цією сумішшю поверхню риби. Для додаткового аромату та пікантності, додайте кілька горошин перцю. Їх можна трохи розчавити ножем, щоб вони віддали більше аромату чи залишити цілими — у будь-якому випадку, перець додасть страві цікаву нотку гостроти. Потім накрийте посуд харчовою плівкою та поставте у холодильник. Риба повинна полежати в холодильнику мінімум 12 годин. Це дозволить солі та цукру добре проникнути у м'ясо. Якщо ви хочете насиченіший смак, можна залишити рибу солитися на 24 години — цей час дозволить створити ідеально збалансоване поєднання смаку та текстури.

Поради:

Якщо ви любите насичений смак, спробуйте додати до суміші для соління трохи тертого імбиру або лимонної цедри.

Якщо у вас немає харчової плівки, використовуйте фольгу чи звичайну кришку, головне, щоб посуд був щільно закритий.

Слабосолоний лосось виходить дуже ніжним і маслянистим, тому він не потребує складного гарніру чи спеціальних соусів. Ви можете подавати його як окрему страву — нарізавши тонкими скибочками та красиво виклавши на тарілці. Риба також чудово підходить для бутербродів на сніданок або легкий перекус.

Лосось можна додати до салатів, гарнірів або використовувати для приготування різноманітних закусок. Наприклад, він ідеально поєднується з кремовим сиром, авокадо чи легкими соусами на основі лимонного соку та оливкової олії. Для любителів гастрономічних експериментів, додайте пару листочків свіжої м’яти або кінзи для яскравішого та несподіваного смакового акценту.

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