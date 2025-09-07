ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Сливовий гострий соус: рецепт ідеального доповнення до м’яса та риби

Зі звичайної сливи приготуйте чудовий, смачний соус, який ідеально пасуватиме до будь-якого м’яса чи риби.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
184 ккал
Сливовий гострий соус

Сливовий гострий соус / © Credits

Соус виходить кисло-солодким, гострим, дуже ароматним і може зберігатися в холодильнику від двох до трьох тижнів.

Інгредієнти

слива
1 кг
цукор
100 г
приправа хмелі-сунелі
1 ст. л.
часник
5 зубків
гострий стручковий перець
2 шт.
базилік
1 пак.
сіль
1 ч. л.

  1. Сливи помийте, розділіть навпіл і видаліть кісточки.

  2. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  3. Базилік помийте і подрібніть.

  4. Гострий перець наріжте тонкими півкільцями.

  5. Викладіть сливи до сотейника з товстим дном, додайте гострий перець, цукор, сіль і варіть на невеликому вогні 25 хвилин від моменту закипання, періодично помішуючи, потім додайте базилік, часник, хмелі-сунелі та варіть ще 10 хвилин.

  6. За допомогою занурювального блендера перебийте сливову масу до однорідного стану і проваріть ще п’ять хвилин. Остудіть, розлийте до чистих баночок і покладіть до холодильника.

Поради:

  • Гострий стручковий перець додавайте за своїм смаком.

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie