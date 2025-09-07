- Дата публікації
Сливовий гострий соус: рецепт ідеального доповнення до м’яса та риби
Зі звичайної сливи приготуйте чудовий, смачний соус, який ідеально пасуватиме до будь-якого м’яса чи риби.
Соус виходить кисло-солодким, гострим, дуже ароматним і може зберігатися в холодильнику від двох до трьох тижнів.
Інгредієнти
- слива
- 1 кг
- цукор
- 100 г
- приправа хмелі-сунелі
- 1 ст. л.
- часник
- 5 зубків
- гострий стручковий перець
- 2 шт.
- базилік
- 1 пак.
- сіль
- 1 ч. л.
Сливи помийте, розділіть навпіл і видаліть кісточки.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Базилік помийте і подрібніть.
Гострий перець наріжте тонкими півкільцями.
Викладіть сливи до сотейника з товстим дном, додайте гострий перець, цукор, сіль і варіть на невеликому вогні 25 хвилин від моменту закипання, періодично помішуючи, потім додайте базилік, часник, хмелі-сунелі та варіть ще 10 хвилин.
За допомогою занурювального блендера перебийте сливову масу до однорідного стану і проваріть ще п’ять хвилин. Остудіть, розлийте до чистих баночок і покладіть до холодильника.
Поради:
Гострий стручковий перець додавайте за своїм смаком.