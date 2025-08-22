- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 231
- Час на прочитання
- 1 хв
Сливовий пиріг на сковороді: рецепт без випікання
Особливість приготування цього пирога в тому, що готується він на сковороді без духовки.
Цей швидкий пиріг — чудовий варіант на всі випадки життя.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 200 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 120 г
- молоко
- 120 мл
- олія
- 50 г
- розпушувач
- 10 г
- кориця
- 0.5 ч. л.
- сливи
- 300-350 г
- сіль
- щіпка
- масло вершкове
-
Сливи помийте, видаліть кісточки та наріжте великими часточками.
Змастіть дно і боки сковороди вершковим маслом.
Викладіть сливи на дно пательні та посипте корицею.
У мисці збийте віночком яйця і цукор. Влийте молоко, олію, додайте борошно, просіяне з розпушувачем, сіль, перемішайте і залийте сливи, розрівняйте масу лопаткою, накрийте кришкою.
Випікайте на повільному вогні 20 хвилин, потім акуратно переверніть випічку за допомогою тарілки догори дном, лопаткою акуратно відправте назад на пательню та випікайте з іншого боку ще 5-7 хвилин. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Готовий пиріг викладіть на тарілку і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Під час випікання кришку не відкривайте.
Замість кориці можна використовувати ванільний цукор.