Рецепти
231
1 хв

Сливовий пиріг на сковороді: рецепт без випікання

Особливість приготування цього пирога в тому, що готується він на сковороді без духовки.

Катерина Труш
50 хвилин
272 ккал
Сливовий пиріг на сковороді

Сливовий пиріг на сковороді / © Credits

Цей швидкий пиріг — чудовий варіант на всі випадки життя.

Інгредієнти

борошно пшеничне
200 г
яйця курячі
2 шт.
цукор
120 г
молоко
120 мл
олія
50 г
розпушувач
10 г
кориця
0.5 ч. л.
сливи
300-350 г
сіль
щіпка
масло вершкове

  1. Сливи помийте, видаліть кісточки та наріжте великими часточками.

  2. Змастіть дно і боки сковороди вершковим маслом.

  3. Викладіть сливи на дно пательні та посипте корицею.

  4. У мисці збийте віночком яйця і цукор. Влийте молоко, олію, додайте борошно, просіяне з розпушувачем, сіль, перемішайте і залийте сливи, розрівняйте масу лопаткою, накрийте кришкою.

  5. Випікайте на повільному вогні 20 хвилин, потім акуратно переверніть випічку за допомогою тарілки догори дном, лопаткою акуратно відправте назад на пательню та випікайте з іншого боку ще 5-7 хвилин. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Готовий пиріг викладіть на тарілку і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Під час випікання кришку не відкривайте.

  • Замість кориці можна використовувати ванільний цукор.

