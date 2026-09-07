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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Сливовий соус із болгарським перцем: рецепт чудового доповнення до шашлику

Це кисло-солодкий соус із насиченим смаком та густою консистенцією.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
90 ккал
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Сливовий соус із болгарським перцем

Сливовий соус із болгарським перцем / © Credits

Подавайте до шашлику, курки, реберець або сиру.

Інгредієнти

сливи
1 кг
болгарський перець
350 г
часник
4 зубки
цукор
100 г
сіль
0,5 ст. л.
кориця
щіпка

  1. Сливи помийте, видаліть із них кісточки, наріжте на шматочки.

  2. Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку і наріжте довільними шматочками.

  3. Часник очистьте та пропустіть через прес.

  4. Сливи та болгарський перець подрібніть блендером до однорідної маси.

  5. Перелийте до сотейника, додайте цукор, сіль і доведіть до кипіння, варіть на помірному вогні 20 хв, помішуючи.

  6. Додайте часник і корицю та проваріть ще 5–7 хв, зніміть з вогню, дайте охолонути, потім розлийте до баночок і поставте в холодильник.

Поради:

  • Спеції додавайте за власним смаком.

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