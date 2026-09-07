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Сливовий соус із болгарським перцем: рецепт чудового доповнення до шашлику
Це кисло-солодкий соус із насиченим смаком та густою консистенцією.
Подавайте до шашлику, курки, реберець або сиру.
Інгредієнти
- сливи
- 1 кг
- болгарський перець
- 350 г
- часник
- 4 зубки
- цукор
- 100 г
- сіль
- 0,5 ст. л.
- кориця
- щіпка
Сливи помийте, видаліть із них кісточки, наріжте на шматочки.
Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку і наріжте довільними шматочками.
Часник очистьте та пропустіть через прес.
Сливи та болгарський перець подрібніть блендером до однорідної маси.
Перелийте до сотейника, додайте цукор, сіль і доведіть до кипіння, варіть на помірному вогні 20 хв, помішуючи.
Додайте часник і корицю та проваріть ще 5–7 хв, зніміть з вогню, дайте охолонути, потім розлийте до баночок і поставте в холодильник.
Поради:
Спеції додавайте за власним смаком.