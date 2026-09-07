Сливовий соус із болгарським перцем: рецепт чудового доповнення до шашлику

Перелийте до сотейника, додайте цукор, сіль і доведіть до кипіння, варіть на помірному вогні 20 хв, помішуючи.

Додайте часник і корицю та проваріть ще 5–7 хв, зніміть з вогню, дайте охолонути, потім розлийте до баночок і поставте в холодильник.