Смачна паска на Великдень: простий рецепт приготування

Паска за цим рецептом у вас точно вдасться.

Багато хто вважає, що приготувати паску на Великдень - це дуже складно і дорого, адже треба багато складників та часу на приготування. Щодо часу, так треба трішки повозитися і почекати, доки тісто підросте, але все інше - це дуже простий і цікавий процес, який наповнить вашу оселю неймовірними ароматами випічки.

Інгредієнти:

борошно - 1 кг

цукор - 320 г

сіль - 0,5 ч. л.

масло вершкове - 230 г

молоко - 350 мл

сухі дріжджі - 14 г

яйця - 4 шт. + 2 жовтки

родзинки - 250 г

Приготування:

1. У невеликій, але глибокій мисці змішайте 4 столові ложки борошна, сухі дріжджі, столову ложку цукру і небагато теплого молока. Перемішайте дерев'яною ложкою, накрийте опару харчовою плівкою. Поставте її у тепле місце без протягів, це може бути шафа, або вимкнена духовка.

2. У окремій мисці змішайте 4 яйця, 2 жовтки, цукор, сіль та ретельно збийте міксером (на великій швидкості) до високої білої маси.

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3. До іншої миски всипте борошно, яке залишилося, яйця із цукром, опару, розтоплене вершкове масло, ванілін та добре все перемішайте ложкою. Коли тісто стане цупким - починайте вимішувати руками на столі.

4. Перекладіть тісто до глибокої миски, накрийте харчовою плівкою і поставте підходити приблизно на 1-1,5 години.

5. Залийте родзинки окропом, відкиньте на друшляк та просушіть паперовим рушником.

6. Коли час минув та тісто підійшло, викладіть його на стіл, висипте в центр просушені родзинки та добре вимісіть тісто, щоб рівномірно розподілити сухофрукти.

7. Поділіть ваше тісто на шматки. Їхній розмір буде залежати від розміру форми. Тісто повинно заповнювати форму на третину. Стежте, щоб згорі не залишилось родзинок, адже під час випікання вони будуть пригорати.

8. Коли тісто розподілене у форми, накрийте їх харчовою плівкою та поставте у тепле місце без протягів на 15 хвилин.

9. Випікайте паски у розігрітій до 180 градусів духовці на 30-35 хвилин.

10. Коли паски схолонуть, змастіть їх глазур'ю.

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