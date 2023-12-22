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Смачна страва на Різдво: рецепт картопляних книдлів із грибним соусом

Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
220 ккал
Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
205
Час на прочитання
1 хв
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Смачна страва на Різдво: рецепт картопляних книдлів із грибним соусом

Книдлі – це проста у приготуванні страва із картопляного тіста, яка урізноманітнить ваш різдвяний стіл.

Інгредієнти

картопля відварна
780 г
яйця (жовток)
4 шт.
розпушувач тіста
картопляний крохмаль
сіль
соус з білих грибів
100 г
вершки кулінарні 30%
10 г
олія соняшникова рафінована
10 мл
цибуля зелена
кранч цибулевий
випечені чипси у формі
олія зелена
волошка сушена

1. Гарячу відварену картоплю відкидаємо на сито, щоб вийшла зайва волога з паром.

2. Картоплю пом'яти, через сито не перетерати.

3. До картопляного пюре додати курячий жовток, сіль, крохмал.

4.  Замішати картопляне тісто і сформувати кульки.

5. Покласти книдлі до гарячого окропу, закип'ятити, зменшити температуру і томити на повільному вогні до 10 хв.

6. Відкинути на сито, змаститии олією.

7. До грибного соусу додати вершки і закип'ятити його.

8. На тарілку покласти гарячий грибний соус.

9. Книдлі відкинути на сито, змастити олією, викласти зверху на грибний соус.

Поради з оформлення страви:

  • Декорувати зеленою цибулею.
  • Посипати її цибулевим кранчем та волошкою.
  • Покласти червоні чипси із силікованих форм по колу.
  • Полити зеленою олією по колу.

Рецептом поділився шеф-кухар ресторану SAZHA у готелі DIDUKH Eco-Hotel & SPA (Ribas Hotels)  Юрій Діденко.

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Дата публікації
Перегляди
205
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