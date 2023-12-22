Смачна страва на Різдво: рецепт картопляних книдлів із грибним соусом

Книдлі – це проста у приготуванні страва із картопляного тіста, яка урізноманітнить ваш різдвяний стіл.
Інгредієнти
- картопля відварна
- 780 г
- яйця (жовток)
- 4 шт.
- розпушувач тіста
- картопляний крохмаль
- сіль
- соус з білих грибів
- 100 г
- вершки кулінарні 30%
- 10 г
- олія соняшникова рафінована
- 10 мл
- цибуля зелена
- кранч цибулевий
- випечені чипси у формі
- олія зелена
- волошка сушена
1. Гарячу відварену картоплю відкидаємо на сито, щоб вийшла зайва волога з паром.
2. Картоплю пом'яти, через сито не перетерати.
3. До картопляного пюре додати курячий жовток, сіль, крохмал.
4. Замішати картопляне тісто і сформувати кульки.
5. Покласти книдлі до гарячого окропу, закип'ятити, зменшити температуру і томити на повільному вогні до 10 хв.
6. Відкинути на сито, змаститии олією.
7. До грибного соусу додати вершки і закип'ятити його.
8. На тарілку покласти гарячий грибний соус.
9. Книдлі відкинути на сито, змастити олією, викласти зверху на грибний соус.
Поради з оформлення страви:
- Декорувати зеленою цибулею.
- Посипати її цибулевим кранчем та волошкою.
- Покласти червоні чипси із силікованих форм по колу.
- Полити зеленою олією по колу.
Рецептом поділився шеф-кухар ресторану SAZHA у готелі DIDUKH Eco-Hotel & SPA (Ribas Hotels) Юрій Діденко.
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