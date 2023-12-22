Смачна страва на Різдво: рецепт картопляних книдлів із грибним соусом

Книдлі – це проста у приготуванні страва із картопляного тіста, яка урізноманітнить ваш різдвяний стіл.

Інгредієнти картопля відварна 780 г яйця (жовток) 4 шт. розпушувач тіста картопляний крохмаль сіль соус з білих грибів 100 г вершки кулінарні 30% 10 г олія соняшникова рафінована 10 мл цибуля зелена кранч цибулевий випечені чипси у формі олія зелена волошка сушена

1. Гарячу відварену картоплю відкидаємо на сито, щоб вийшла зайва волога з паром.

2. Картоплю пом'яти, через сито не перетерати.

3. До картопляного пюре додати курячий жовток, сіль, крохмал.

4. Замішати картопляне тісто і сформувати кульки.

5. Покласти книдлі до гарячого окропу, закип'ятити, зменшити температуру і томити на повільному вогні до 10 хв.

6. Відкинути на сито, змаститии олією.

7. До грибного соусу додати вершки і закип'ятити його.

8. На тарілку покласти гарячий грибний соус.

9. Книдлі відкинути на сито, змастити олією, викласти зверху на грибний соус.

Поради з оформлення страви:

Декорувати зеленою цибулею.

Посипати її цибулевим кранчем та волошкою.

Покласти червоні чипси із силікованих форм по колу.

Полити зеленою олією по колу.

Рецептом поділився шеф-кухар ресторану SAZHA у готелі DIDUKH Eco-Hotel & SPA (Ribas Hotels) Юрій Діденко.

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