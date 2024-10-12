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Смачні млинці: рецепт до сніданку

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
104 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
113
Час на прочитання
1 хв
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Смачні млинці: рецепт до сніданку

Сирні млинці / Фото: Credits

Якщо ви любите сир та страви з ним, то цей рецепт для вас. Приготуйте млинці дитині на сніданок або до сімейної вечері. Подайте їх зі згущеним молоком, сметаною або вашим улюбленим варенням.

Вони добре пропікаються, не прилипають до сковороди і не рвуться.

Інгредієнти

борошно пшеничне
150 г
яйця курячі
3 шт.
сир
250 г
молоко
350 г
цукор
2 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
олія
2 ст. л.
ванільний цукор
пакетик
сіль
щіпка
вершкове масло
  1. У глибоку миску вбийте яйця, додайте цукор, сіль, ванільний цукор, сир, влийте молоко та олію. Перемішайте віничком. До цієї маси додайте просіяне борошно з розпушувачем і збийте занурювальним блендером, щоб не було грудочок. Дайте тісту постояти 15-20 хвилин.
  2. Випікайте млинці на добре розігрітій сковороді, змащеній трохи олією, на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору. Готові млинці змастіть розтопленим вершковим маслом.

Поради:

  • Якщо тісто густе, додайте трохи молока або теплої води, а якщо занадто рідке — борошна.
  • Перед випіканням кожного млинця сковороду злегка змащуйте олією.
  • Сир і молоко використовуйте будь-якої жирності.

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