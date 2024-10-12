Смачні млинці: рецепт до сніданку

Якщо ви любите сир та страви з ним, то цей рецепт для вас. Приготуйте млинці дитині на сніданок або до сімейної вечері. Подайте їх зі згущеним молоком, сметаною або вашим улюбленим варенням.
Вони добре пропікаються, не прилипають до сковороди і не рвуться.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 150 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- сир
- 250 г
- молоко
- 350 г
- цукор
- 2 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- ванільний цукор
- пакетик
- сіль
- щіпка
- вершкове масло
- У глибоку миску вбийте яйця, додайте цукор, сіль, ванільний цукор, сир, влийте молоко та олію. Перемішайте віничком. До цієї маси додайте просіяне борошно з розпушувачем і збийте занурювальним блендером, щоб не було грудочок. Дайте тісту постояти 15-20 хвилин.
- Випікайте млинці на добре розігрітій сковороді, змащеній трохи олією, на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору. Готові млинці змастіть розтопленим вершковим маслом.
Поради:
- Якщо тісто густе, додайте трохи молока або теплої води, а якщо занадто рідке — борошна.
- Перед випіканням кожного млинця сковороду злегка змащуйте олією.
- Сир і молоко використовуйте будь-якої жирності.
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