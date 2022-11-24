Смачні свинячі ребра в духовці: популярний рецепт

Приготувати свинячі реберця в духовці досить просто. Незважаючи на елементарну техніку приготування, страва може посісти гідне місце навіть на святковому столі.

Зазвичай рецепт не передбачає тривалої підготовки. Весь секрет у заздалегідь замаринованому м’ясі.

Інгредієнти

Ребра – 1,2 кг

Маринад:

2 ст. л олії

2 ст. л французької гірчиці

1 ст. л міцної гірчиці

4 ст. л соєвого соусу

2 ст. л меду

1 ч. л копченої паприки

1 ч. л солодкої паприки

4 зубки часнику

сіль і перець за смаком

Приготування

Маринад добре перемішати до однорідного стану, поки мед із гірчицею повністю не розчиняться в соєвому соусі.

Ребра промити проточною водою і нарізати порційно. Підготовленим маринадом змастити ребра, залишити на дві години. В гусятницю на них кладемо три порізані цибулі і два лаврові листки. Запікаємо в духовці за температури 190 градусів протягом двох годин. Щойно м’ясо набуде приємного рум’яного кольору, його можна виймати.

Поради в приготуванні

Ребра краще маринувати на ніч.

Страву можна робити в рукаві.

Цибулю можна нарізати великими шматками.

Часник краще видавити часникодавкою.

Читайте також: