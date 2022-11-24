Смачні свинячі ребра в духовці: популярний рецепт

Приготувати свинячі реберця в духовці досить просто. Незважаючи на елементарну техніку приготування, страва може посісти гідне місце навіть на святковому столі.
Зазвичай рецепт не передбачає тривалої підготовки. Весь секрет у заздалегідь замаринованому м’ясі.
Інгредієнти
- Ребра – 1,2 кг
Маринад:
- 2 ст. л олії
- 2 ст. л французької гірчиці
- 1 ст. л міцної гірчиці
- 4 ст. л соєвого соусу
- 2 ст. л меду
- 1 ч. л копченої паприки
- 1 ч. л солодкої паприки
- 4 зубки часнику
- сіль і перець за смаком
Приготування
Маринад добре перемішати до однорідного стану, поки мед із гірчицею повністю не розчиняться в соєвому соусі.
Ребра промити проточною водою і нарізати порційно. Підготовленим маринадом змастити ребра, залишити на дві години. В гусятницю на них кладемо три порізані цибулі і два лаврові листки. Запікаємо в духовці за температури 190 градусів протягом двох годин. Щойно м’ясо набуде приємного рум’яного кольору, його можна виймати.
Поради в приготуванні
- Ребра краще маринувати на ніч.
- Страву можна робити в рукаві.
- Цибулю можна нарізати великими шматками.
- Часник краще видавити часникодавкою.
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