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Смачні свинячі ребра в духовці: популярний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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175
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Смачні свинячі ребра в духовці: популярний рецепт

Фото: Credits

Приготувати свинячі реберця в духовці досить просто. Незважаючи на елементарну техніку приготування, страва може посісти гідне місце навіть на святковому столі.

Зазвичай рецепт не передбачає тривалої підготовки. Весь секрет у заздалегідь замаринованому м’ясі.

Інгредієнти

  • Ребра – 1,2 кг

Маринад:

  • 2 ст. л олії
  • 2 ст. л французької гірчиці
  • 1 ст. л міцної гірчиці
  • 4 ст. л соєвого соусу
  • 2 ст. л меду
  • 1 ч. л копченої паприки
  • 1 ч. л солодкої паприки
  • 4 зубки часнику
  • сіль і перець за смаком

Приготування

Маринад добре перемішати до однорідного стану, поки мед із гірчицею повністю не розчиняться в соєвому соусі.

Ребра промити проточною водою і нарізати порційно. Підготовленим маринадом змастити ребра, залишити на дві години. В гусятницю на них кладемо три порізані цибулі і два лаврові листки. Запікаємо в духовці за температури 190 градусів протягом двох годин. Щойно м’ясо набуде приємного рум’яного кольору, його можна виймати.

Поради в приготуванні

  • Ребра краще маринувати на ніч.
  • Страву можна робити в рукаві.
  • Цибулю можна нарізати великими шматками.
  • Часник краще видавити часникодавкою.

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Дата публікації
Перегляди
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