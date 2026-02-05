Салат із нутом, помідорами та огірком / © Credits

Сучасна кулінарія для домашнього вжитку вже давно припинила бути складною. Сьогодні навіть у будні можна приготувати страву, яка зігріє, наситить і створить відчуття затишку. Від ароматних супів до ситних запіканок, від овочевих рагу до класичних домашніх пирогів — у нашій добірці є рецепти на будь-який смак і настрій.

Суп із сочевицею, фрикадельками та овочами

Суп із сочевицею, фрикадельками та овочами / © Credits

Ситний та ароматний суп, який сподобається і дорослим, і дітям. Апетитні фрикадельки з м’ясного фаршу поєднуються з насиченим бульйоном із сочевиці та створюють ідеальний комфортний обід.

Горохова каша

Горохова каша / © Credits

Ніжний і ситний гарнір, який надовго відновлює сили. Ідеально поєднується з м’ясом, рибою чи грибами. Горох — доступний та недорогий продукт, який додає страві поживності.

Суп із нуту та броколі

Суп із нуту та броколі / © Credits

Легкий овочевий суп, який здивує сім’ю своїм насиченим смаком. Поєднання нуту та броколі робить страву не лише смачною, а й корисною.

Картопляна запіканка зі свининою та плавленим сиром

Картопляна запіканка зі свининою і плавленим сиром / © Credits

Соковита свинина, ніжна картопля і вершковий сир створюють улюблений домашній смак. Ідеальна страва для сімейної вечері чи недільного обіду.

Квасоля у соусі ромеско з лимонною броколі та м’ятним песто

Квасоля у соусі ромеско з лимонною броколі та м’ятним песто / © Instagram

Сучасна вегетаріанська страва, у якій проста біла квасоля перетворюється на ніжну основу з багатим смаком. Лимон, броколі та м’ятне песто додають свіжості й легкості.

Сирний капустяний суп

Сирний капустяний суп / © YouTube

Теплий зимовий суп, який зігріває та створює відчуття затишку. Ідеальний вибір для холодних вечорів, коли хочеться простого, але смачного обіду.

Пиріг з куркою, грибами та шпинатом

Пиріг з куркою, грибами та шпинатом

Ароматна випічка з ніжною начинкою всередині. Листкове тісто робить пиріг легким і повітряним, а начинка — кремовою та насиченою.

Вершкова паста з беконом та в’яленими помідорами

Вершкова паста з беконом та в’яленими помідорами / © Associated Press

Швидка та надзвичайно ароматна страва, яка повертає сили після довгого дня. Вершки, бекон і в’ялені томати створюють смачну й корисну комбінацію.

Капустяний суп із квасолею

Капустяний суп із квасолею / © Credits

Проста, поживна та легка страва, яка підійде і вегетаріанцям, і тим, хто хоче зменшити кількість м’яса в раціоні. Ситна, ароматна й універсальна.

Курка, тушкована в цибулевому соусі

Курка, тушкована в цибулевому соусі / © Credits

Соковита курка, тушкована з цибулею, ідеально підходить до будь-якого гарніру. Проста техніка приготування робить її доступною для будь-якого буденного дня.

Запіканка з броколі, курячого філе та сиру

Запіканка з броколі, курячого філе та сиру / © Credits

Ніжна й соковита запіканка, у якій броколі та куряче філе поєднуються з сирною заливкою. Ідеальна для швидкої вечері та сімейного обіду.

Рис з овочами на пательні

Рис з овочами на пательні / © Associated Press

Легка, швидка та яскрава страва, яка не лише тішить око, а й насичує. Соковиті овочі та ароматна заправка роблять її ідеальним варіантом для буднів.

Котлети з курячого філе та квашеної капусти

Котлети з курячого філе та квашеної капусти / © Credits

Ніжні котлети з несподіваним інгредієнтом — квашеною капустою. Соковиті, хрумкі та надзвичайно смачні.

Рагу з баклажанами, картоплею, морквою та цибулею

Рагу з баклажанами, картоплею, морквою та цибулею / © Credits

Ситне овочеве рагу, яке можна подавати як основну страву або гарнір. Просте приготування, насичений смак і користь овочів — у кожному шматочку.

Тушкована картопля з м’ясом

Тушкована картопля з м’ясом

Класична страва домашньої кухні, яка зігріває та нагадує про дитинство. Соковите м’ясо й ніжна картопля роблять її улюбленою для всієї родини.

Томатна паста з мітболами

Томатна паста з мітболами / © Credits

Ароматна, соковита ідеальна вечеря для всієї родини. Мінімум зусиль і максимум смаку — простий рецепт, який може стати вашим кулінарним хітом.

Лазанья з цукіні

Лазанья з цукіні / © Credits

Легка й корисна версія класичної італійської страви. Свіжі скибочки цукіні замінюють тісто, а багатошарова начинка робить страву ситною та ароматною.

Буряк, тушкований з капустою та квасолею

Буряк, тушкований з капустою та квасолею / © Credits

Пісна й корисна страва, яку можна подавати як гарнір або легку закуску. Яскраві кольори та насичений смак роблять її універсальною.

Домашня їжа — це не лише про харчування, а й про турботу, затишок та тепло. Навіть найнеспокійнішого дня ви можете відчути, як страва змінює настрій, наповнює енергією, дарує задоволення і зцілення. Ці рецепти доводять, що смачно, корисно та швидко можна поєднати воєдино.