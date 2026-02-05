ТСН у соціальних мережах

Смачні та легкі страви для тих, хто не хоче витрачати багато часу на приготування їжі — добірка ідей

Іноді тіло й душа просять одного — тепла, ситності та комфортної їжі, особливо коли ви не надто бадьорі, а день здається важким. Саме тоді на допомогу приходять корисні та неймовірно смачні страви, які не вимагають годин на кухні, але дарують максимум затишку й задоволення.

Салат із нутом, помідорами та огірком

Салат із нутом, помідорами та огірком / © Credits

Сучасна кулінарія для домашнього вжитку вже давно припинила бути складною. Сьогодні навіть у будні можна приготувати страву, яка зігріє, наситить і створить відчуття затишку. Від ароматних супів до ситних запіканок, від овочевих рагу до класичних домашніх пирогів — у нашій добірці є рецепти на будь-який смак і настрій.

Суп із сочевицею, фрикадельками та овочами

Ситний та ароматний суп, який сподобається і дорослим, і дітям. Апетитні фрикадельки з м’ясного фаршу поєднуються з насиченим бульйоном із сочевиці та створюють ідеальний комфортний обід.

Див. рецепт

Горохова каша

Ніжний і ситний гарнір, який надовго відновлює сили. Ідеально поєднується з м’ясом, рибою чи грибами. Горох — доступний та недорогий продукт, який додає страві поживності.

Див. рецепт

Суп із нуту та броколі

Легкий овочевий суп, який здивує сім’ю своїм насиченим смаком. Поєднання нуту та броколі робить страву не лише смачною, а й корисною.

Див. рецепт

Картопляна запіканка зі свининою та плавленим сиром

Соковита свинина, ніжна картопля і вершковий сир створюють улюблений домашній смак. Ідеальна страва для сімейної вечері чи недільного обіду.

Див. рецепт

Квасоля у соусі ромеско з лимонною броколі та м’ятним песто

Сучасна вегетаріанська страва, у якій проста біла квасоля перетворюється на ніжну основу з багатим смаком. Лимон, броколі та м’ятне песто додають свіжості й легкості.

Див. рецепт

Сирний капустяний суп

Теплий зимовий суп, який зігріває та створює відчуття затишку. Ідеальний вибір для холодних вечорів, коли хочеться простого, але смачного обіду.

Див. рецепт

Пиріг з куркою, грибами та шпинатом

Ароматна випічка з ніжною начинкою всередині. Листкове тісто робить пиріг легким і повітряним, а начинка — кремовою та насиченою.

Див. рецепт

Вершкова паста з беконом та в’яленими помідорами

Швидка та надзвичайно ароматна страва, яка повертає сили після довгого дня. Вершки, бекон і в’ялені томати створюють смачну й корисну комбінацію.

Див. рецепт

Капустяний суп із квасолею

Проста, поживна та легка страва, яка підійде і вегетаріанцям, і тим, хто хоче зменшити кількість м’яса в раціоні. Ситна, ароматна й універсальна.

Див. рецепт

Курка, тушкована в цибулевому соусі

Соковита курка, тушкована з цибулею, ідеально підходить до будь-якого гарніру. Проста техніка приготування робить її доступною для будь-якого буденного дня.

Див. рецепт

Запіканка з броколі, курячого філе та сиру

Ніжна й соковита запіканка, у якій броколі та куряче філе поєднуються з сирною заливкою. Ідеальна для швидкої вечері та сімейного обіду.

Див. рецепт

Рис з овочами на пательні

Легка, швидка та яскрава страва, яка не лише тішить око, а й насичує. Соковиті овочі та ароматна заправка роблять її ідеальним варіантом для буднів.

Див. рецепт

Котлети з курячого філе та квашеної капусти

Ніжні котлети з несподіваним інгредієнтом — квашеною капустою. Соковиті, хрумкі та надзвичайно смачні.

Див. рецепт

Рагу з баклажанами, картоплею, морквою та цибулею

Ситне овочеве рагу, яке можна подавати як основну страву або гарнір. Просте приготування, насичений смак і користь овочів — у кожному шматочку.

Див. рецепт

Тушкована картопля з м’ясом

Класична страва домашньої кухні, яка зігріває та нагадує про дитинство. Соковите м’ясо й ніжна картопля роблять її улюбленою для всієї родини.

Див. рецепт

Томатна паста з мітболами

Ароматна, соковита ідеальна вечеря для всієї родини. Мінімум зусиль і максимум смаку — простий рецепт, який може стати вашим кулінарним хітом.

Див. рецепт

Лазанья з цукіні

Легка й корисна версія класичної італійської страви. Свіжі скибочки цукіні замінюють тісто, а багатошарова начинка робить страву ситною та ароматною.

Див. рецепт

Буряк, тушкований з капустою та квасолею

Пісна й корисна страва, яку можна подавати як гарнір або легку закуску. Яскраві кольори та насичений смак роблять її універсальною.

Див. рецепт

Домашня їжа — це не лише про харчування, а й про турботу, затишок та тепло. Навіть найнеспокійнішого дня ви можете відчути, як страва змінює настрій, наповнює енергією, дарує задоволення і зцілення. Ці рецепти доводять, що смачно, корисно та швидко можна поєднати воєдино.

