Сирні вафлі у вафельниці: рецепт смачного сніданку

Якщо ви хочете приготувати дуже смачну, легку страву з сиру, приготуйте сирні вафлі, які сподобаються як дорослим, так і дітям. Для випікання вам знадобиться вафельниця.
Вафлі виходять м'які всередині та хрусткі зовні, додайте до них свої улюблені фрукти, збиті вершки, згущене молоко або розтоплений шоколад.
Інгредієнти
- сир
- 200 г
- борошно
- 50 г
- яйця
- 2 шт.
- цукор
- 50 г
- розпушувач
- 0,5 ч. л.
- олія
- 1 ст. л.
- ванільний цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- У глибоку миску всипте сир. Додайте яйця, олію, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Збийте міксером. Потім всипте просіяне борошно,розпушувач і ще раз збийте міксером до однорідності.
- Вафельницю заздалегідь розігрійте. Змастіть пластини пензликом, змоченим у олії.
- Викладайте тісто на вафельницю та випікайте до золотистого кольору.
Поради:
- Сир використовуйте будь-якої жирності.
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