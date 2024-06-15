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Сирні вафлі у вафельниці: рецепт смачного сніданку

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
245 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
97
Час на прочитання
1 хв
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Сирні вафлі у вафельниці: рецепт смачного сніданку

Сирні вафлі / Фото: Credits

Якщо ви хочете приготувати дуже смачну, легку страву з сиру, приготуйте сирні вафлі, які сподобаються як дорослим, так і дітям. Для випікання вам знадобиться вафельниця.

Вафлі виходять м'які всередині та хрусткі зовні, додайте до них свої улюблені фрукти, збиті вершки, згущене молоко або розтоплений шоколад.

Інгредієнти

сир
200 г
борошно
50 г
яйця
2 шт.
цукор
50 г
розпушувач
0,5 ч. л.
олія
1 ст. л.
ванільний цукор
1 ч. л.
сіль
щіпка
  1. У глибоку миску всипте сир. Додайте яйця, олію, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Збийте міксером. Потім всипте просіяне борошно,розпушувач і ще раз збийте міксером до однорідності.
  2. Вафельницю заздалегідь розігрійте. Змастіть пластини пензликом, змоченим у олії.
  3. Викладайте тісто на вафельницю та випікайте до золотистого кольору.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-якої жирності.

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