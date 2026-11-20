м’ясні конвертики з подвійним сиром instagram.com_iramsfoodstory / © Instagram

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Іноді найсмачніші страви народжуються з простих інгредієнтів. Тортилья, соковита яловичина, овочі та багато розплавленого сиру і звичайна домашня вечеря перетворюється на справжнє гастрономічне задоволення.

Цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Iram Mansoor, сподобається поціновувачам мексиканських мотивів, адже у начинці поєднуються часник, копчена паприка, кмин і перець чилі. А головний секрет — подвійний сир і апетитна сирна скоринка.

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м’ясні конвертики з подвійним сиром instagram.com_iramsfoodstory / © Instagram

Інгредієнти

Для м’ясної начинки

Яловичий фарш — 450 г

Цибуля — 1 шт.

Часник — 1 ст. л

Болгарський перець — 1 склянка

Перець серрано — 1–2 шт.

Томатна паста — 3 ст. л

Вода — ¾ склянки

Олія — 2 ст. л

Сіль

Часникова приправа — 1 ч. л

Копчена паприка — 1 ч. л

Порошок чилі — ½ ч. л

Пластівці червоного перцю чилі — 1 ч. л

Чорний перець — 1 ч. л

Мелений кмин — 1 ч. л

Для складання

Великі тортильї — 4 шт.

Вершкове чи часникове масло — 3 ст. л

Моцарела — 1 склянка

Чедер — 1 склянка

м’ясні конвертики з подвійним сиром instagram.com_iramsfoodstory / © Instagram

Приготування

Розігрійте олію на пательні, додайте дрібно нарізану цибулю та часник. Обсмажуйте 1–2 хв, поки цибуля не стане прозорою. Додайте яловичий фарш і готуйте ще 3–4 хв, розбивайте грудочки лопаткою. Приправте м’ясо сіллю, чорним перцем, копченою паприкою, часниковою приправою, чилі та кмином. Добре перемішайте, додайте томатну пасту та обсмажуйте ще 2–3 хв. Влийте воду та готуйте на середньому вогні приблизно 8–10 хв, поки фарш повністю не приготується, а зайва рідина майже не випарується. Наприкінці додайте нарізаний болгарський перець і серрано, обсмажте ще 2–3 хв та зніміть із вогню. Розріжте кожну тортилью навпіл. У центр кожної половинки викладіть трохи тертої моцарели, а зверху — 2–3 ст. л м’ясної начинки. Складіть тортилью трикутником і ретельно закріпіть краї. Розігрійте духовку до 200°C. Змастіть круглу форму часниковим маслом і викладіть у неї підготовлені трикутники. Зверху змастіть їх рештою масла, посипте моцарелою та чедером. Відправте форму у духовку на 15–20 хв, доки сир повністю не розплавиться, а верх не стане апетитним і золотистим.

Ці кишеньки — чудова альтернатива звичним сендвічам, пиріжкам і домашній піці. Усередині — ароматна яловичина з овочами та спеціями, зовні — хрустка тортилья і щедрий шар розплавленого сиру. Подавайте їх гарячими, поки начинка залишається соковитою, а сир апетитно тягнеться.

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