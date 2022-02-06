Смачний салат з моркви з сиром і яйцями

Взимку теж можна робити смачні салати зі свіжих овочів. Використовуйте для цього прості продукти.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати простий і дуже смачний салат з інгредієнтів, які точно є у вас в холодильнику. Такий салат буде чудовим доповненням до обіду або смачної вечері. Обов'язково спробуйте приготувати.
Інгредієнти:
- велика морквина — 1 шт .;
- яйця варені — 2 шт .;
- сир твердий — 60 г;
- петрушка — 3-4 гілочки;
- часник — 3 зубчики;
- сіль, перець — за смаком;
- сметана (або оливкова олія) — 2 ст. л.
Приготування:
Очистіть овочі та відваріть яйця.
Наріжте моркву соломкою, яйця натріть на великій тертці, на цій самій тертці натріть і сир.
Вичавіть через прес часник і дрібно наріжте зелень.
Змішайте все в одній тарілці й додайте спеції за смаком.
Заправте салат сметаною або оливковою олією. Добре перемішайте.
Смачного!
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