Смачний салат з моркви з сиром і яйцями

Смачний салат з моркви з сиром і яйцями

Взимку теж можна робити смачні салати зі свіжих овочів. Використовуйте для цього прості продукти.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати простий і дуже смачний салат з інгредієнтів, які точно є у вас в холодильнику. Такий салат буде чудовим доповненням до обіду або смачної вечері. Обов'язково спробуйте приготувати.

Інгредієнти:

велика морквина — 1 шт .;

яйця варені — 2 шт .;

сир твердий — 60 г;

петрушка — 3-4 гілочки;

часник — 3 зубчики;

сіль, перець — за смаком;

сметана (або оливкова олія) — 2 ст. л.

Приготування:

Очистіть овочі та відваріть яйця.

Наріжте моркву соломкою, яйця натріть на великій тертці, на цій самій тертці натріть і сир.

Вичавіть через прес часник і дрібно наріжте зелень.

Змішайте все в одній тарілці й додайте спеції за смаком.

Заправте салат сметаною або оливковою олією. Добре перемішайте.

Смачного!

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