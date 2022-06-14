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Смачний салат із помідорами й часником за 10 хвилин

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Смачний салат із помідорами й часником за 10 хвилин

Фото: Credits

Якщо не хочете морочитися з приготуванням і витрачати купу часу — спробуйте цю просту страву.

Помідор — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Наприклад, із них роблять соуси, начинки, заправки, соки та, звісно ж, салати. А враховуючи, що помідори є в магазинах цілий рік — готувати це все можна в будь-який час.

Та сьогодні розмова піде про дуже простий і смачний салат з часником, який можна їсти як самостійну страву, так і зі стейком чи запеченою картоплею. А готувати такий салат ну дуже просто, повірте, не більш ніж 10 хвилин.

Інгредієнти:

  • помідори чері
  • сметана
  • улюблена зелень
  • часник
  • чорний мелений перець
  • сушені італійські трави
  • сванська сіль

Приготування:

Розріжте помідори навпіл. Пошинкуйте улюблену зелень, але найкраще для цієї страви підходить петрушка. Видавіть часниковидавлювачем кілька зубчиків часнику, тут ліпше орієнтуватися за їхнім розміром і вашими уподобаннями щодо гострого. Перекладіть усе до тарілки, заправте двома ложками сметани, додайте спеції і добре перемішайте. Салат готовий.

Їсти його найкраще одразу після приготування. Добре смакує зі стейками і запеченою картоплею.

Смачного!

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