Смачний салат із помідорами й часником за 10 хвилин

Якщо не хочете морочитися з приготуванням і витрачати купу часу — спробуйте цю просту страву.
Помідор — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Наприклад, із них роблять соуси, начинки, заправки, соки та, звісно ж, салати. А враховуючи, що помідори є в магазинах цілий рік — готувати це все можна в будь-який час.
Та сьогодні розмова піде про дуже простий і смачний салат з часником, який можна їсти як самостійну страву, так і зі стейком чи запеченою картоплею. А готувати такий салат ну дуже просто, повірте, не більш ніж 10 хвилин.
Інгредієнти:
- помідори чері
- сметана
- улюблена зелень
- часник
- чорний мелений перець
- сушені італійські трави
- сванська сіль
Приготування:
Розріжте помідори навпіл. Пошинкуйте улюблену зелень, але найкраще для цієї страви підходить петрушка. Видавіть часниковидавлювачем кілька зубчиків часнику, тут ліпше орієнтуватися за їхнім розміром і вашими уподобаннями щодо гострого. Перекладіть усе до тарілки, заправте двома ложками сметани, додайте спеції і добре перемішайте. Салат готовий.
Їсти його найкраще одразу після приготування. Добре смакує зі стейками і запеченою картоплею.
Смачного!
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