Рецепт кабачкових оладок зі скремблом

Настав сезон кабачків, а це значить, що потрібно насолоджуватися стравами з цього багатого на вітаміни і елементи овоча, який швидко засвоюється організмом.
Оладки з кабачків – смачна і корисна страва. А головне, вона легка і швидка в приготуванні. Але, якщо ви хочете потішити своїх близьких не просто банальними оладками, а ще чимось цікавим, тоді кухар Павло Д'ячек радить подати їх зі скремблом. Він упевнений, що вашим рідним такий тандем точно припаде до смаку.
Інгредієнти:
Основа на оладки (на 3 порції, виходить 10-12 шт.):
молоді кабачки – 900 г
борошно – 80 г
яйця – 2 шт.
шпинат – 100 г
сіль – 15 г
цукор – 20 г
Скрембл:
яйця – 2 шт.
вершки – 30 г
вершкове масло – 10 г
соняшникове насіння – 5 г
чебрець – 1 г
Приготування оладок
Кабачки натерти на великій тертці. У миску до натертих кабачків додати сіль і цукор. Перемішати і дати постояти 5 хвилин.
По закінченню цього часу, відокремити від кабачків всю рідину. Потім додати яйця, борошно і дрібно нарізаний шпинат. Добре все перемішати. Тісто для оладок готово.
Розігріти сковорідку, налити рослинну олію і за допомогою столової ложки викладати оладки середнього розміру.
Смажити їх на слабкому вогні до золотистого кольору (близько 2-3 хвилин кожен бік). Зняти з вогню і викласти на паперову серветку, щоб видалити надлишки масла.
Приготування скремблу
У миску розбити яйця і збити їх виделкою. Потім на сковорідці на слабкому вогні розтопити вершкове масло. Далі робити все дуже швидко. Вилити на сковорідку яєчну суміш і через кілька секунд почати акуратно мішати її лопаткою від країв до центру (приблизно 2-3 хвилини), зрушувати шари, які схопилися, з усієї сковорідки. Яйця не повинні бути повністю готовими, вони мають бути вологими і м'якими, потім вони "дійдуть" від власного тепла. Зняти скрембл із вогню, викласти на тарілку до кабачкових оладок. Посипати скрембл сіллю, соняшниковим насінням і чебрецем. Смачний сніданок готовий. І найголовніше: скрембл потрібно їсти одразу.
Смачного!
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