Рецепт кабачкових оладок зі скремблом

Настав сезон кабачків, а це значить, що потрібно насолоджуватися стравами з цього багатого на вітаміни і елементи овоча, який швидко засвоюється організмом.

Оладки з кабачків – смачна і корисна страва. А головне, вона легка і швидка в приготуванні. Але, якщо ви хочете потішити своїх близьких не просто банальними оладками, а ще чимось цікавим, тоді кухар Павло Д'ячек радить подати їх зі скремблом. Він упевнений, що вашим рідним такий тандем точно припаде до смаку.

Інгредієнти:

Основа на оладки (на 3 порції, виходить 10-12 шт.):

молоді кабачки – 900 г

борошно – 80 г

яйця – 2 шт.

шпинат – 100 г

сіль – 15 г

цукор – 20 г

Скрембл:

яйця – 2 шт.

вершки – 30 г

вершкове масло – 10 г

соняшникове насіння – 5 г

чебрець – 1 г

Приготування оладок

Кабачки натерти на великій тертці. У миску до натертих кабачків додати сіль і цукор. Перемішати і дати постояти 5 хвилин.

По закінченню цього часу, відокремити від кабачків всю рідину. Потім додати яйця, борошно і дрібно нарізаний шпинат. Добре все перемішати. Тісто для оладок готово.

Розігріти сковорідку, налити рослинну олію і за допомогою столової ложки викладати оладки середнього розміру.

Смажити їх на слабкому вогні до золотистого кольору (близько 2-3 хвилин кожен бік). Зняти з вогню і викласти на паперову серветку, щоб видалити надлишки масла.

Приготування скремблу

Шеф-кухар ресторану Bobritsa Dacha Павло Д'ячек

У миску розбити яйця і збити їх виделкою. Потім на сковорідці на слабкому вогні розтопити вершкове масло. Далі робити все дуже швидко. Вилити на сковорідку яєчну суміш і через кілька секунд почати акуратно мішати її лопаткою від країв до центру (приблизно 2-3 хвилини), зрушувати шари, які схопилися, з усієї сковорідки. Яйця не повинні бути повністю готовими, вони мають бути вологими і м'якими, потім вони "дійдуть" від власного тепла. Зняти скрембл із вогню, викласти на тарілку до кабачкових оладок. Посипати скрембл сіллю, соняшниковим насінням і чебрецем. Смачний сніданок готовий. І найголовніше: скрембл потрібно їсти одразу.

Смачного!

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