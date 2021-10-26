Смачний суп з гарбуза на Геловін: рецепт від Олі Полякової

Смачний суп з гарбуза на Геловін: рецепт від Олі Полякової

Українська співачка поділилася з шанувальниками новим рецептом.

Оля Полякова встигає не лише знімати яскраві кліпи і влаштовувати гучні концерти, а й готувати смачні страви. На YouTube-каналі артистка опублікувала новий випуск свого кулінарного шоу "Васадулі вагароде", в якому детально розповіла, як готувати смачний гарбузовий суп на Геловін. Допомагала артистці її молодша донька Аліса.

"Це густий, соковитий і дуже насичений суп, який потішить вас, тому що гарбуз зберігається довго, до самої весни, тому ми всю зиму зможемо готувати цей прекрасний суп", — розповіла Полякова.

Наріжте гарбуз кубиками, потім наріжте кільцями цибулю і фенхель. Також Оля радить взяти солодку кримську цибулю, селеру, білу ріпу, картоплю і часник.

Оливкову олію розігрійте і покладіть в неї часник. Додайте інші овочі й добре обсмажте. Також Оля додала два помідори, попередньо знявши з них шкірку. Коли всі овочі обсмажені й набули золотистого кольору, перекладіть їх у каструлю, додайте улюблені спеції. Оля використовувала шавлію, розмарин, перець, запашний перець, лавровий лист.

Далі залийте все гарячою водою, поставте на маленький вогонь і варіть протягом 20 хвилин. Після приготування збийте суп блендером.

Раніше Оля поділилася з шанувальниками своїм способом приготування хінкалі, фірмового зеленого борщу, і показала, як солить рибу вдома.

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