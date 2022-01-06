Смачно і красиво: рецепт різдвяного цвібака "по-галицьки"

Така випічка прикрасить будь-який різдвяний стіл.

Цвібак (Zwieback) - це бісквіт, що в перекладі означає "двічі спечений". Така солодка випічка смакує з чаєм, а особливо з молоком.

Рецептом різдвяного цвібака поділилась кондитерка, співзасновниця Інституту галицької кухні Маріанна Душар, більш відома, як пані Стефа.

До речі, як розповів мер Львова Андрій Садовий, цьогоріч його сім'я частуватиметься таким смаколиком на Різдво.

Інгридієнти на два цвібаки, бо ж одного, як жартує авторка, буде замало:

6 яєць охолоджених (кожне по 50 г.), бажано їх зважити, щоб загалом вишло 350 г;

350 грам цукру (можна давати 300);

350 грам муки;

пів ч.л соди;

350 грам родзинок + абрикосів порізаних;

350 грам волоських горіхів недрібно посічених;

кілька великих ложок цукатів без сиропу;

ванільний цукор, цедра з цитрини.

Приготування:

Для випікання цвібака на три яйця потрібно взяти середню форма для кексу – 18×8 см по дну (22×11 по верху, 6 см глибини). Можна взяти тоненькі бляшані форми, вистелені пергаментом.

Заздалегідь потрібно прогріти пічку до 200-210°С. Вистелити форму промащеним папером.

Далі відділяємо жовтки від білків. В глибокій мисці збиваємо міксером білки з дрібкою солі, як побіліють і піднімуться – поступово додаємо по трохи цукру. Як буде вже міцна піна, не перестаючи міксувати додаємо спочатку по одному жовтку, а потім поступово борошно разом просіяне з содою, ванільний цукор і цедру.

Всі додатки (роздинки, горішки, фініки, тощо) перед тим, як додавати до тіста трошки перемішати з мукою пів-на-пів з крохмалем, щоби не опадало до низу.

Ложкою легенько вмішуємо всі додатки з тістом і виливаємо в форми, вистелену пергаментом.

Печемо приблизно 45-60 хвилин, все залежить функціональності пфчки. Починаємо пекти при 200°С, а за пів години зменшуємо до 180° і далі "висушуємо".

Готовність пробуємо сухою дерев'яною паличкою. Після цього вимкнути газ і залишити на 5 хвилин постояти. Потім вийняти з форм і покласти на бік щоб вистигав.

Як вистигне – посипати цукровою пудрою. Різати цвібак авторка рекомендує на другий день після випікання.

"Ну і, для того, щоб цвібак був власне цвібаком (Zwieback – печений 2 рази), його треба порізати на і підсушити в теплій рурі як сухарики. Але то хто як любить", - підсумувала Маріанна Душар.

Рецепт закусок "Ялинка-хрумтинка"

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