Смачнюче намащення за 2 хвилини: рецепт від Андрія Величка

Цю страву можна називати по-різному – курячий паштет або рієт, однак залишається незмінним одне – її надзвичайно просто готувати, а ще вона дуже смачна.

Напевно, ви варили бульйон з домашньої курки хоча б один раз. Не бройлерної, а худорлявої – такої, що продають на наших базарах бабусі. Так, я впевнений, всі варили. А розварена, м’яка ніжка тієї самої курочки з домашньою яєчною локшиною – то чи не найкраща страва з неї. А от грудка, чесно кажучи, для мене завжди була сухою. Ну, не фанат я "білого м‘яса" домашньої птиці.

Проте фанат – не фанат, а харчам пропадати не можна. Тож я знайшов спосіб (точніше, цей рецепт винайшла моя дружина, а я його традиційно трохи поцупив), як сухе м‘ясо з бульйону зробити божевільно смачним. В моєму разі це була куряча грудка, але сміливо використовуйте цей рецепт для майже будь-якого м‘яса, з якого ви варили бульон і воно стало сухим.

Інгредієнти:

2 курячі грудки (бажано зі шкірою) або інше м‘ясо з бульйону

50 г підсмажених та очищених грецьких горіхів

1 чайна ложка паприки

дрібка мірудії

3-4 столові ложки крем-сиру або сиру лабане

50 г жирного йогурту

2 столові ложки лляної олії (або іншої улюбленої)

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування дуже простий. Всі інгредієнти подрібнити в чаші блендера до однорідної пастоподібної маси. Якщо маса загуста і не подрібнюється до однорідності – додайте або трохи бульйону, або ще більше йогурту. У вас має вийти крем – пастоподібний паштет або намащення. За текстурою та технологією приготування така страва більше схожа на "рієт" (французькою rillettes).

Як їсти? Підсмажити хліб на вершковому маслі та нанести на нього намащення-паштет. Подавати можна з салатом або маринованими овочами – помідорами й огірками.

Фото: Facebook Андрія Величка

Смачного!

Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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