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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
2 хв

Смачний Великдень: як приготувати білкову глазур для пасок

Великдень — це світле свято та чудова нагода зібратися всією родиною за щедро накритим столом. Головним атрибутом святкового частування, безумовно, є ароматні, пухкі паски, прикрашені ніжною білковою глазур’ю.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
28 хвилин
Харчова цінність на 100 г
274 ккал
Як приготувати білкову глазур для пасок

Як приготувати білкову глазур для пасок / © Credits

Якщо ви шукаєте ідеальний рецепт глазурі, яка не лише буде смачною, а й добре триматиме форму, цей рецепт, про який розповіли на сторінці Nata.cooking, саме для вас.

Білкова глазур – це класика, перевірена часом. Вона створює ідеально гладку, блискучу поверхню, яка за правильного приготування не кришиться, не липне та надає пасці витончений вигляд. Крім того, вона легко піддається декоруванню: її можна забарвити харчовими барвниками, посипати кокосовою стружкою, горіхами, сухофруктами чи кондитерськими посипками.

Інгредієнти

Білки
110 г (приблизно 3 курячі яйця)
Цукор
220 г
Сіль
Лимонна кислота

Приготування

  1. Підготуйте посуд – він має бути абсолютно сухим і чистим. Навіть краплина жиру чи води може завадити досягненню ідеальної консистенції.

  2. З'єднайте всі інгредієнти – білки, цукор, сіль і лимонну кислоту.

  3. Поставте масу на парову баню – важливо, щоб миска не торкалася води. Постійно помішуйте, поки вона не нагріється до 55°C і цукор повністю не розчиниться. Перевірити готовність можна так: розітріть краплю маси між пальцями – якщо кристалики цукру більше не відчуваються, можна знімати з вогню.

  4. Збивайте міксером – одразу після зняття з водяної бані починайте збивати на високих обертах протягом 6-8 хв, поки маса не стане густою, пишною та не почне тримати форму.

  5. Прикрасьте паски – глазур не застигає миттєво, тому у вас буде достатньо часу для декорування.

  6. Дайте глазурі висохнути – через 3,5-4 години за кімнатної температури вона перестане липнути, а за 8-10 годин повністю висохне.

Поради:

  • Якщо у вас виходить не рівно 110 г білків – не проблема. Просто зважте білки та додайте цукру вдвічі більше за їхню вагу.

  • Не перегрівайте масу – занадто висока температура може згорнути білки та глазур не вийде. 

  • Якщо хочете, щоб глазур була стійкішою, можна додати 1 ч. л крохмалю чи замінити частину цукру на цукрову пудру. 

  • Для ароматизації можна додати ванілін або кілька крапель лимонного соку. 

  • Якщо глазур вийшла занадто рідкою, просто продовжуйте збивати – маса ущільниться.

Цей рецепт білкової глазурі є одним із найсмачніших і найприємніших у роботі. Вона ніжна, блискуча, легко наноситься та чудово доповнює традиційну випічку. Нехай ваш Великдень буде не лише світлим, а й неймовірно смачним.

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