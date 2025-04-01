Смачний Великдень: як приготувати білкову глазур для пасок

Як приготувати білкову глазур для пасок / © Credits

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Якщо ви шукаєте ідеальний рецепт глазурі, яка не лише буде смачною, а й добре триматиме форму, цей рецепт, про який розповіли на сторінці Nata.cooking, саме для вас.

Білкова глазур – це класика, перевірена часом. Вона створює ідеально гладку, блискучу поверхню, яка за правильного приготування не кришиться, не липне та надає пасці витончений вигляд. Крім того, вона легко піддається декоруванню: її можна забарвити харчовими барвниками, посипати кокосовою стружкою, горіхами, сухофруктами чи кондитерськими посипками.

Інгредієнти Білки 110 г (приблизно 3 курячі яйця) Цукор 220 г Сіль Лимонна кислота

Приготування

Підготуйте посуд – він має бути абсолютно сухим і чистим. Навіть краплина жиру чи води може завадити досягненню ідеальної консистенції. З'єднайте всі інгредієнти – білки, цукор, сіль і лимонну кислоту. Поставте масу на парову баню – важливо, щоб миска не торкалася води. Постійно помішуйте, поки вона не нагріється до 55°C і цукор повністю не розчиниться. Перевірити готовність можна так: розітріть краплю маси між пальцями – якщо кристалики цукру більше не відчуваються, можна знімати з вогню. Збивайте міксером – одразу після зняття з водяної бані починайте збивати на високих обертах протягом 6-8 хв, поки маса не стане густою, пишною та не почне тримати форму. Прикрасьте паски – глазур не застигає миттєво, тому у вас буде достатньо часу для декорування. Дайте глазурі висохнути – через 3,5-4 години за кімнатної температури вона перестане липнути, а за 8-10 годин повністю висохне.

Поради:

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Якщо у вас виходить не рівно 110 г білків – не проблема. Просто зважте білки та додайте цукру вдвічі більше за їхню вагу.

Не перегрівайте масу – занадто висока температура може згорнути білки та глазур не вийде.

Якщо хочете, щоб глазур була стійкішою, можна додати 1 ч. л крохмалю чи замінити частину цукру на цукрову пудру.

Для ароматизації можна додати ванілін або кілька крапель лимонного соку.

Якщо глазур вийшла занадто рідкою, просто продовжуйте збивати – маса ущільниться.

Цей рецепт білкової глазурі є одним із найсмачніших і найприємніших у роботі. Вона ніжна, блискуча, легко наноситься та чудово доповнює традиційну випічку. Нехай ваш Великдень буде не лише світлим, а й неймовірно смачним.