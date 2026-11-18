сочники з сиром instagram.com_v.vanilinka / © Instagram

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Є десерти, які не потребують модних інгредієнтів або складних кулінарних технік. Вони просто пахнуть домом, затишком і безтурботними днями. Саме такі сочники — знайома багатьом із дитинства випічка, яку хочеться їсти ще теплою, запивати чаєм або склянкою молока.

На сторінці v.vanilinka розповіли про рецепт домашніх сочників із кисломолочним сиром. Тісто виходить м’яким і ніжним, а начинка — кремовою, з легким ванільним ароматом.

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Інгредієнти

Для тіста

борошно — 400 г

сметана — 100 г

цукор — 100 г

м’яке вершкове масло — 75 г

яйця — 1 шт.

сода — ¼ ч. л

Для сирної начинки

кисломолочний сир — 250 г

цукор — 1,5–3 ст. л

сметана — 1 ст. л

манка — 1,5 ст. л

яєчний білок — 1 шт.

ванільний цукор — 1 ч. л

Для змащування

жовток

трохи води

Приготування

Збивайте м’яке вершкове масло протягом 2–4 хв, поки воно не посвітлішає. Додайте яйце та знову збийте. Потім покладіть сметану та цукор і перемішайте міксером ще приблизно 1 хв. Борошно змішайте із содою, додайте до рідких інгредієнтів і замісіть тісто, спочатку лопаткою, а потім руками. Воно має вийти м’яким, еластичним і не липнути до долонь. Загорніть тісто у харчову плівку та поставте у холодильник щонайменше на 30 хв. Потім приготуйте начинку, з’єднайте кисломолочний сир, цукор, сметану, манку, яєчний білок і ванільний цукор. Перемішайте до однорідності. Розігрійте духовку до 180°C. Розкачайте охолоджене тісто завтовшки 3–4 мм і виріжте кружечки діаметром 5–7 см. Кожен трохи розкачайте та надайте йому овальної форми. На одну половину тіста викладіть сирну начинку, а другою накрийте її зверху. Краї защипувати не потрібно — саме так сочники матимуть свій характерний вигляд. Перекладіть заготівлю на деко, змастіть жовтком, змішаним із невеликою кількістю води, і відправте в духовку на 15–20 хв. Орієнтуйтеся на апетитний рум’яний колір.

Ніжна сирна начинка, м’яке тісто та аромат свіжої випічки створюють саме той смак, який неможливо сплутати ні з чим іншим. Подавайте їх до ранкової кави, вечірнього чаю чи просто залиште на кухонному столі — навряд чи вони там надовго затримаються.

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