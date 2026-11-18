- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 51
- Час на прочитання
- 2 хв
Смак дитинства: як приготувати ніжні сочники з сиром
Розсипчасте м’яке тісто, ніжна солодка сирна начинка та апетитна золотава скоринка — ці сочники здатні з першого шматочка повернути у дитинство, а найприємніше, що готувати їх зовсім нескладно.
Є десерти, які не потребують модних інгредієнтів або складних кулінарних технік. Вони просто пахнуть домом, затишком і безтурботними днями. Саме такі сочники — знайома багатьом із дитинства випічка, яку хочеться їсти ще теплою, запивати чаєм або склянкою молока.
На сторінці v.vanilinka розповіли про рецепт домашніх сочників із кисломолочним сиром. Тісто виходить м’яким і ніжним, а начинка — кремовою, з легким ванільним ароматом.
Інгредієнти
Для тіста
борошно — 400 г
сметана — 100 г
цукор — 100 г
м’яке вершкове масло — 75 г
яйця — 1 шт.
сода — ¼ ч. л
Для сирної начинки
кисломолочний сир — 250 г
цукор — 1,5–3 ст. л
сметана — 1 ст. л
манка — 1,5 ст. л
яєчний білок — 1 шт.
ванільний цукор — 1 ч. л
Для змащування
жовток
трохи води
Приготування
Збивайте м’яке вершкове масло протягом 2–4 хв, поки воно не посвітлішає.
Додайте яйце та знову збийте.
Потім покладіть сметану та цукор і перемішайте міксером ще приблизно 1 хв.
Борошно змішайте із содою, додайте до рідких інгредієнтів і замісіть тісто, спочатку лопаткою, а потім руками.
Воно має вийти м’яким, еластичним і не липнути до долонь.
Загорніть тісто у харчову плівку та поставте у холодильник щонайменше на 30 хв.
Потім приготуйте начинку, з’єднайте кисломолочний сир, цукор, сметану, манку, яєчний білок і ванільний цукор.
Перемішайте до однорідності.
Розігрійте духовку до 180°C.
Розкачайте охолоджене тісто завтовшки 3–4 мм і виріжте кружечки діаметром 5–7 см.
Кожен трохи розкачайте та надайте йому овальної форми.
На одну половину тіста викладіть сирну начинку, а другою накрийте її зверху.
Краї защипувати не потрібно — саме так сочники матимуть свій характерний вигляд.
Перекладіть заготівлю на деко, змастіть жовтком, змішаним із невеликою кількістю води, і відправте в духовку на 15–20 хв. Орієнтуйтеся на апетитний рум’яний колір.
Ніжна сирна начинка, м’яке тісто та аромат свіжої випічки створюють саме той смак, який неможливо сплутати ні з чим іншим. Подавайте їх до ранкової кави, вечірнього чаю чи просто залиште на кухонному столі — навряд чи вони там надовго затримаються.