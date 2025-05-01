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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

Смажена курка у соєвому соусі: рецепт нашвидкуруч

Ми часто шукаємо рецепти, які дозволять приготувати щось смачне, поживне та при цьому не витрачати багато часу на кухні. Цей рецепт ідеально підійде для зайнятих жінок, мам, студенток і всіх, хто цінує поєднання аромату, текстури та швидкості.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Смажена курка у соєвому соусі: рецепт нашвидкуруч

Смажена курка у соєвому соусі: рецепт нашвидкуруч / © Credits

Шеф-кухарка Ольга Рябенко поділилася чудовим рецептом смаженої курки у соєвому соусі, яка готується всього за 10 хв, але на смак легко змагається зі стравами улюблених азійських ресторанів. Крім того, рецепт дуже гнучкий: можна змінювати гарнір, ступінь гостроти чи навіть м’ясо (замість курки використати індичку чи тофу для вегетаріанського варіанту).

Інгредієнти

Для мʼяса

  • Куряче філе (або стегна без кістки — вони соковитіші) 2 шт.

  • Соєвий соус 2 ст. л

  • Перець чорний мелений

  • Крохмаль (кукурудзяний чи картопляний) 1 ст. л

  • Яєчний білок 1 шт.

  • Лимонний сік ¼ шт.

  • Рослинна олія 2–3 ст. л

Для соусу

  • Соєвий соус 4 ст. л

  • Вода 70 мл

  • Мед або цукор 1 ч. л 

  • Часник 2 зубчики

  • Лимонний сік 1 ст. л

  • Кунжут 1 ст. л 

Приготування

  1. Куряче філе чи стегна нарізати невеликими шматочками — так, щоб їх було зручно швидко обсмажити.

  2. Додати соєвий соус, крохмаль, лимонний сік, яєчний білок та трохи чорного перцю.

  3. Перемішати руками чи ложкою до рівномірного покриття.

  4. Залишити маринуватися хоча б на 5 хв — за цей час крохмаль і білок утворять тонку «корочку», яка забезпечить соковитість.

  5. Розігріти пательню з рослинною олією. Обсмажити шматочки курки по 1–1,5 хв з кожного боку до золотистого кольору. М’ясо повинно схопитися, але не пересмажитись.

  6. Вийміть курку зі сковорідки. У ту ж сковороду додайте усі інгредієнти для соусу: соєвий соус, воду, мед, лимонний сік та подрібнений часник. Доведіть до кипіння.

  7. Поверніть обсмажену курку до сковорідки. Перемішайте з соусом і готуйте ще близько 3 хв на середньому вогні, поки соус не загусне. Додайте кунжут перед подачею.

Поради:

  • Щоб соус мав глянцеву текстуру, можна додати 1 ч. л крохмалю, розчиненого у 1 ст. л води (в кінці приготування).

  • Якщо хочете гостроти — додайте щіпку чилі чи краплю соусу шрираша.

  • Якщо не їсте мед — замініть його сиропом топінамбура чи просто цукром.

  • Зберігати залишки можна у холодильнику до 2 днів.

Смажена курка у соєвому соусі — це справжній рятівник у будні дні. Вона не лише швидко готується, але й дарує відчуття домашнього комфорту з нотками азійської екзотики. Спробуйте та цей рецепт точно стане улюбленим у вашому кулінарному арсеналі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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