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Смажена курка у соєвому соусі: рецепт нашвидкуруч
Ми часто шукаємо рецепти, які дозволять приготувати щось смачне, поживне та при цьому не витрачати багато часу на кухні. Цей рецепт ідеально підійде для зайнятих жінок, мам, студенток і всіх, хто цінує поєднання аромату, текстури та швидкості.
Шеф-кухарка Ольга Рябенко поділилася чудовим рецептом смаженої курки у соєвому соусі, яка готується всього за 10 хв, але на смак легко змагається зі стравами улюблених азійських ресторанів. Крім того, рецепт дуже гнучкий: можна змінювати гарнір, ступінь гостроти чи навіть м’ясо (замість курки використати індичку чи тофу для вегетаріанського варіанту).
Інгредієнти
Для мʼяса
Куряче філе (або стегна без кістки — вони соковитіші) 2 шт.
Соєвий соус 2 ст. л
Перець чорний мелений
Крохмаль (кукурудзяний чи картопляний) 1 ст. л
Яєчний білок 1 шт.
Лимонний сік ¼ шт.
Рослинна олія 2–3 ст. л
Для соусу
Соєвий соус 4 ст. л
Вода 70 мл
Мед або цукор 1 ч. л
Часник 2 зубчики
Лимонний сік 1 ст. л
Кунжут 1 ст. л
Приготування
Куряче філе чи стегна нарізати невеликими шматочками — так, щоб їх було зручно швидко обсмажити.
Додати соєвий соус, крохмаль, лимонний сік, яєчний білок та трохи чорного перцю.
Перемішати руками чи ложкою до рівномірного покриття.
Залишити маринуватися хоча б на 5 хв — за цей час крохмаль і білок утворять тонку «корочку», яка забезпечить соковитість.
Розігріти пательню з рослинною олією. Обсмажити шматочки курки по 1–1,5 хв з кожного боку до золотистого кольору. М’ясо повинно схопитися, але не пересмажитись.
Вийміть курку зі сковорідки. У ту ж сковороду додайте усі інгредієнти для соусу: соєвий соус, воду, мед, лимонний сік та подрібнений часник. Доведіть до кипіння.
Поверніть обсмажену курку до сковорідки. Перемішайте з соусом і готуйте ще близько 3 хв на середньому вогні, поки соус не загусне. Додайте кунжут перед подачею.
Поради:
Щоб соус мав глянцеву текстуру, можна додати 1 ч. л крохмалю, розчиненого у 1 ст. л води (в кінці приготування).
Якщо хочете гостроти — додайте щіпку чилі чи краплю соусу шрираша.
Якщо не їсте мед — замініть його сиропом топінамбура чи просто цукром.
Зберігати залишки можна у холодильнику до 2 днів.
Смажена курка у соєвому соусі — це справжній рятівник у будні дні. Вона не лише швидко готується, але й дарує відчуття домашнього комфорту з нотками азійської екзотики. Спробуйте та цей рецепт точно стане улюбленим у вашому кулінарному арсеналі.