Смажена курка у соєвому соусі: рецепт нашвидкуруч / © Credits

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Шеф-кухарка Ольга Рябенко поділилася чудовим рецептом смаженої курки у соєвому соусі, яка готується всього за 10 хв, але на смак легко змагається зі стравами улюблених азійських ресторанів. Крім того, рецепт дуже гнучкий: можна змінювати гарнір, ступінь гостроти чи навіть м’ясо (замість курки використати індичку чи тофу для вегетаріанського варіанту).

Інгредієнти

Для мʼяса

Куряче філе (або стегна без кістки — вони соковитіші) 2 шт.

Соєвий соус 2 ст. л

Перець чорний мелений

Крохмаль (кукурудзяний чи картопляний) 1 ст. л

Яєчний білок 1 шт.

Лимонний сік ¼ шт.

Рослинна олія 2–3 ст. л

Для соусу

Соєвий соус 4 ст. л

Вода 70 мл

Мед або цукор 1 ч. л

Часник 2 зубчики

Лимонний сік 1 ст. л

Кунжут 1 ст. л

Приготування

Куряче філе чи стегна нарізати невеликими шматочками — так, щоб їх було зручно швидко обсмажити. Додати соєвий соус, крохмаль, лимонний сік, яєчний білок та трохи чорного перцю. Перемішати руками чи ложкою до рівномірного покриття. Залишити маринуватися хоча б на 5 хв — за цей час крохмаль і білок утворять тонку «корочку», яка забезпечить соковитість. Розігріти пательню з рослинною олією. Обсмажити шматочки курки по 1–1,5 хв з кожного боку до золотистого кольору. М’ясо повинно схопитися, але не пересмажитись. Вийміть курку зі сковорідки. У ту ж сковороду додайте усі інгредієнти для соусу: соєвий соус, воду, мед, лимонний сік та подрібнений часник. Доведіть до кипіння. Поверніть обсмажену курку до сковорідки. Перемішайте з соусом і готуйте ще близько 3 хв на середньому вогні, поки соус не загусне. Додайте кунжут перед подачею.

Поради:

Щоб соус мав глянцеву текстуру, можна додати 1 ч. л крохмалю, розчиненого у 1 ст. л води (в кінці приготування).

Якщо хочете гостроти — додайте щіпку чилі чи краплю соусу шрираша.

Якщо не їсте мед — замініть його сиропом топінамбура чи просто цукром.

Зберігати залишки можна у холодильнику до 2 днів.

Смажена курка у соєвому соусі — це справжній рятівник у будні дні. Вона не лише швидко готується, але й дарує відчуття домашнього комфорту з нотками азійської екзотики. Спробуйте та цей рецепт точно стане улюбленим у вашому кулінарному арсеналі.

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