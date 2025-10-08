- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
Смажені кабачки в сирному клярі: рецепт легкої закуски
Щоб страва вийшла ніжною та соковитою, обов’язково використовуйте молоді кабачки.
Тісто-кляр для кабачків готується зі сметаною та сиром. Смажені кабачки виходять апетитними, смачними і чудово підійдуть для закуски чи перекушування зі сметаною або часниковим соусом.
Інгредієнти
- кабачки
- 2 шт.
- сир твердий
- 70 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- сметана
- 100 г
- борошно пшеничне
- 70 г + 60 г
- олія
-
- сіль
-
Кабачки помийте, відріжте кінчики з двох боків і наріжте кружальцями.
Сир натріть на дрібну тертку.
Для кляру вбийте в миску яйця, додайте сіль і збийте віничком, потім додайте сметану, сир, перемішайте, всипте 70 грам борошна і ще раз добре перемішайте.
До тарілки висипте решту борошна.
Обваляйте кружальця кабачка з двох боків у борошні, потім занурте в кляр та обсмажте на сковороді з розігрітою олією на середньому вогні до золотистої скоринки.
Викладайте кабачки на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.