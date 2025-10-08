ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Смажені кабачки в сирному клярі: рецепт легкої закуски

Щоб страва вийшла ніжною та соковитою, обов’язково використовуйте молоді кабачки.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
126 ккал
Смажені кабачки в сирному клярі

Смажені кабачки в сирному клярі / © Credits

Тісто-кляр для кабачків готується зі сметаною та сиром. Смажені кабачки виходять апетитними, смачними і чудово підійдуть для закуски чи перекушування зі сметаною або часниковим соусом.

Інгредієнти

кабачки
2 шт.
сир твердий
70 г
яйця курячі
3 шт.
сметана
100 г
борошно пшеничне
70 г + 60 г
олія
сіль

  1. Кабачки помийте, відріжте кінчики з двох боків і наріжте кружальцями.

  2. Сир натріть на дрібну тертку.

  3. Для кляру вбийте в миску яйця, додайте сіль і збийте віничком, потім додайте сметану, сир, перемішайте, всипте 70 грам борошна і ще раз добре перемішайте.

  4. До тарілки висипте решту борошна.

  5. Обваляйте кружальця кабачка з двох боків у борошні, потім занурте в кляр та обсмажте на сковороді з розігрітою олією на середньому вогні до золотистої скоринки.

  6. Викладайте кабачки на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie