Смажені пельмені з сиром: оригінальний рецепт

Смажені пельмені з сиром / © Credits

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Цей оригінальний рецепт, який набув популярності в соцмережах, зокрема на сторінці mil_alexx_pp, пропонує новий спосіб подачі — пельмені з хрусткою скоринкою, у вершково-сирному соусі з нотками зелені та соєвого соусу. Справжня гастрономічна знахідка для обіду, сніданку чи навіть вечері після напруженого дня.

Інгредієнти

Для основи

Пельмені 600 г

Вершкове масло 50 г

Для соусу

Сметана 100 г

Твердий сир 70 г

Соєвий соус 40 мл

Вода 40 мл

Кріп і петрушка

Сіль

Перець

Приготування

Розтопіть вершкове масло у великій сковорідці. Додайте морожені пельмені (розморожувати не потрібно) та, постійно помішуючи, обсмажуйте на середньому вогні до золотистої скоринки. Це займе приблизно 10–12 хв. Додайте до пельменів сметану, влийте воду та соєвий соус, посоліть і поперчіть. Все ретельно перемішайте. Накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні ще 10 хв, поки пельмені не стануть м’якими та просоченими соусом. Засипте страву тертим сиром і подрібненою зеленню. Знову накрийте кришкою та залиште на вогні ще на 2–3 хв, щоб сир розплавився. Подавайте гарячими.

Поради:

Якщо хочете насиченішого смаку — використовуйте суміш кількох видів сиру.

Для вегетаріанського варіанту оберіть пельмені з овочевою начинкою.

Хрустку скоринку можна підсилити, якщо обсмажити пельмені у суміші вершкового масла та оливкової олії.

Смажені пельмені з сиром — це приклад того, як улюблені страви з дитинства можуть зазвучати по-новому. Така страва не тільки ситна та смачна, але й здатна подарувати справжнє кулінарне задоволення без зайвих зусиль. Ідеально підходить як для домашньої вечері, так і до столу несподіваних гостей.

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