Смажений чай: як приготувати ароматний осінній напій

Уявіть лише, тепла пательня, цитрусова цедра, спеції для глінтвейну та чорний чай, який повільно обсмажується, і наповнює кухню затишним запахом. Цей рецепт, яким поділилася кулінарна блогерка NK_cooking, — справжнє відкриття сезону. Простий у приготуванні, але неймовірно ефектний. Ідеальний для осені, коли хочеться чогось смачного, ароматного та трохи чарівного.

Смажений чай — це чорний чай, який швидко прогрівають на сухій пательні разом із цукром, цедрою та спеціями. У процесі нагрівання чай розкриває нові відтінки аромату, а цукор карамелізується та створює глибокий, насичений смак.

Цей метод прийшов до нас із Азії, де обсмажування листя — старовинний спосіб посилити аромат. У поєднанні з європейськими нотами глінтвейну виходить щось зовсім нове: чай, який пахне святами, теплом і домашнім затишком.

Інгредієнти чорний чай із бергамотом 2–3 ч. л цедра лимона та апельсина по 1 ч. л цукор 2 ст. л спеції для глінтвейну (кориця, гвоздика, кардамон, мускатний горіх) ½ ч. л сік половини апельсина та часточки лимона окріп 500 мл.

Приготування

Розігрійте пательню. Висипте чорний чай, цедру цитрусів і спеції для глінтвейну. Додайте цукор у центр пательні. Коли він почне танути та карамелізуватись, вичавіть трохи соку апельсина та лимона. Обсмажуйте кілька хвилин. Увесь аромат спецій та чаю миттєво розкриється, головне, не перегрійте. Пересипте суміш у заварник. Залийте окропом і залиште настоюватись 3–5 хв. Процідіть і насолоджуйтесь. Можете додати ложку меду чи часточку апельсина для ефектної подачі.

Поради

Для ніжнішого смаку спробуйте суміш чорного та зеленого чаю.

Додайте шматочок свіжого імбиру чи кілька зернят кардамону, це посилить зігрівальний ефект.

Якщо хочете зробити чай «зимовим», влийте трішки апельсинового фрешу чи краплю рому перед подачею.

Аромат смаженого чаю — це як свіже печиво та тепла ковдра в одному ковтку. Він не лише смакує, а й створює настрій, коли повітря наповнюється нотами кориці, цитрусів і карамелі, буденний вечір перетворюється на маленьке свято. Смажений чай — це коли ваш дім пахне щастям.

Спробуйте приготувати цей чай замість ароматичної свічки. Запах заповнить усю кімнату та подарує відчуття смачного затишку.