Смажений лосось у часниково-лимонному соусі: напрочуд простий рецепт смачної страви

Немає нічого кращого за ароматний сніданок або легку вечерю з рибою, яка тане у роті. Лосось не тільки смачний, а й корисний продукт, він багатий омега-3 жирними кислотами, білком і вітамінами, необхідними для здоров’я серця та шкіри. А якщо приготувати його у часниково-лимонному соусі, страва набуває неймовірного аромату та свіжості, перетворюється на справжній кулінарний шедевр. На сторінці appetizing.tv розповіли, як легко приготувати ніжний лосось, який точно стане улюбленим на вашому столі. А найприємніше те, що приготувати його можна всього за 20–25 хв.

Інгредієнти Лосось свіжий 800 г Сіль Чорний перець Вершкове масло 80 г Часник 1 зубчик Сік лайма чи лимона 30 мл Петрушка свіжа 25 г Вода (для попереднього бланшування) 1 л

Приготування

Ретельно промийте лосось під холодною водою. За бажанням можна обдати його окропом 10–15 секунд, щоб зменшити рибний запах і зняти шкірку.

Наріжте рибу порційними шматками. На сковороді розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Додайте дрібно нарізаний часник і обсмажуйте 1–2 хв до золотистого кольору, щоб він віддав аромат маслу. Влийте сік лайма чи лимона. Він підкреслить смак риби та додасть свіжості страві. Додайте нарізану петрушку, перемішайте та акуратно викладіть шматки лосося. Смажте по 3–4 хв з кожного боку, залежно від товщини філе, поки риба не стане ніжною та легко відділятиметься виделкою. Полийте рибу соусом із сковороди та прикрасьте свіжою петрушкою чи скибочками лайма.

Поради

Не пересмажуйте рибу, за надто тривалого обсмажування вона стане сухою.

Використовуйте свіжий лимон або лайм, сік із пляшки не дає такого аромату.

Для насиченішого смаку додайте трохи білого вина чи курячого бульйону під час смаження.

Лосось у часниково-лимонному соусі поєднує ніжність риби, аромат часнику та свіжість цитрусових. Він швидко готується, добре поєднується з гарнірами та салатами, і може стати справжньою зіркою будь-якого обіду чи вечері.