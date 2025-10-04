Смажений лосось у ніжному соусі: рецепт страви, яка здивує навіть гурманів

Смажений лосось у ніжному соусі / © Instagram

Якщо ви шукаєте ідею для обіду чи вечері, яка буде і смачною, і корисною, спробуйте приготувати смажений лосось у соусі зі шпинатом, грибами та вершками за рецептом зі сторінки appetizing.tv. Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто любить ресторанні страви, але хоче відтворити їх вдома.

Інгредієнти

Лосось

Лосось 1,3 кг

М’яке вершкове масло 200 г

Часник 10 г

Чорний перець

Сіль

Лимон 1 шт.

Соус

Цибуля 2 шт.

Печериці чи інші гриби 200 г

Помідори чері 150 г

В’ялені помідори 50 г

Шпинат свіжий 100 г

Часник 10 г

Вершки 150 мл

Пармезан 50 г

Сіль

Чорний перець

Приготування

Лосось наріжте по діагоналі. М’яке вершкове масло змішайте з подрібненим часником, сіллю та перцем. Змастіть філе цією ароматною сумішшю. Це додасть рибі золотистої скоринки та насиченого смаку. Потім наріжте філе лосося порційно. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії чи масла та обсмажте шматки лосося з обох боків до рум’яної скоринки по 3–4 хв з кожного боку. Важливо не пересмажити, щоб риба залишалася соковитою. На тій же сковороді обсмажте цибулю та гриби до золотистого кольору. Додайте половинки помідорів чері, в’ялені помідори та подрібнений часник. Вмішайте свіжий шпинат, дайте йому злегка «впасти». Залийте вершками, приправте сіллю та перцем. Додайте тертий пармезан і перемішайте до отримання ніжного вершкового соусу. Покладіть у соус обсмажені шматки лосося, злегка притисніть, щоб вони увібрали аромати. Готуйте під кришкою ще 7–10 хв на невеликому вогні.

Перед подачею скропіть рибу свіжим соком лимона.

Поради

Лосось краще обсмажувати на середньому вогні, щоб він не підгорів зовні та не залишився сирим всередині.

Якщо немає пармезану, можна використати інший твердий сир, але саме пармезан додає соусу благородної пікантності.

Для легкості можна замінити вершки на грецький йогурт.

Ця страва поєднує у собі простоту приготування та ресторанний рівень смаку. Ніжний лосось із вершковим соусом ідеально підходить для сімейної вечері чи святкової події. А ще — вона багата на корисні речовини, необхідні для здоров’я серця, мозку та імунітету.

Тож наступного разу, коли захочете вразити своїх рідних або гостей, обов’язково приготуйте смажений лосось у соусі. Це саме той рецепт, який легко стане вашим улюбленим.