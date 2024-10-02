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Смажена капуста з локшиною та беконом: швидкий рецепт

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
195 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
290
Час на прочитання
1 хв
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Смажена капуста з локшиною та беконом: швидкий рецепт

Смажена капуста з локшиною та беконом / Фото: Credits

Для приготування цієї страви вам знадобиться лише 15 хвилин.

Інгредієнти

тонка локшина
300 г
сіль
оливкова олія
1 ст. л.
тонко нарізаний бекон
250 г
подрібнений часник
2 зубчики
нарізана цибуля
1 шт.
нарізана капуста
400 г
олія
1 ст. л.
пармезан
30 г
чорний перець
лимонний сік
1 ст. л.

1. У невеликій каструлі доведіть до кипіння 3 літри води з 3 чайними ложками солі. Додайте локшину і варіть згідно з інструкцією на упакованні, зазвичай близько 3 хвилин. Злийте воду в друшляк, потім відставте убік.

2. Розігрійте олію у великій сковороді з антипригарним покриттям на сильному вогні. Додайте бекон і готуйте близько 30 секунд, потім часник і цибулю і готуйте, доки бекон не стане золотавим, а цибуля - напівпрозорою, близько 3 хвилин.

3. Додайте капусту та олію в сковороду. Готуйте, поки капуста не стане м'якою, близько 2 хвилин. Додайте пасту, пармезан, перець та ¾ чайної ложки солі. Перемішуйте близько 1 хвилини. Додайте лимонний сік і перемішайте, щоб покрити все.

4. Розкладіть по тарілках, потім посипте додатковим пармезаном перед подаванням.

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