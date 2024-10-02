Смажена капуста з локшиною та беконом: швидкий рецепт

Для приготування цієї страви вам знадобиться лише 15 хвилин.

Інгредієнти тонка локшина 300 г сіль оливкова олія 1 ст. л. тонко нарізаний бекон 250 г подрібнений часник 2 зубчики нарізана цибуля 1 шт. нарізана капуста 400 г олія 1 ст. л. пармезан 30 г чорний перець лимонний сік 1 ст. л.

1. У невеликій каструлі доведіть до кипіння 3 літри води з 3 чайними ложками солі. Додайте локшину і варіть згідно з інструкцією на упакованні, зазвичай близько 3 хвилин. Злийте воду в друшляк, потім відставте убік.

2. Розігрійте олію у великій сковороді з антипригарним покриттям на сильному вогні. Додайте бекон і готуйте близько 30 секунд, потім часник і цибулю і готуйте, доки бекон не стане золотавим, а цибуля - напівпрозорою, близько 3 хвилин.

3. Додайте капусту та олію в сковороду. Готуйте, поки капуста не стане м'якою, близько 2 хвилин. Додайте пасту, пармезан, перець та ¾ чайної ложки солі. Перемішуйте близько 1 хвилини. Додайте лимонний сік і перемішайте, щоб покрити все.

4. Розкладіть по тарілках, потім посипте додатковим пармезаном перед подаванням.

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