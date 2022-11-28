Смажена яловичина з броколі: рецепт корисної та смачної страви

Про користь брокколі знають усі, хто цікавиться здоровим харчуванням. Яловичина теж продукт корисний, крім того, вміст вуглеводів у цій страві настільки низький, що їсти її можна навіть тим, хто зараз на строгій дієті.
У наш час важливо враховувати не лише наявність та доступність інгредієнтів, а й швидкість приготування страви. Приготувати яловичину швидко можна тільки якщо її нарізати тонко і добре замаринувати. Ми пропонуємо вам саме такий рецепт.
складові
- яловичина — 500 г нарізаний
Маринад
- соєвий соус — 0,5 столової ложки
- кунжутна олія — 2 чайні ложки
Соус
- Яловичий бульйон — неповна склянка
- устричний соус — 1 столова ложка
- соєвий соус — 0,5 столової ложки
- оливкова олія — 1-2 столові ложки
- часнику — 4 зубчики
- імбир — 2 чайні ложки
- брокколі — невелика головка
Підготовка
- Наріжте м'ясо тонкими смужками поперек волокон.
- Розчавіть часник.
- Натріть імбир.
- Розберіть броколі на суцвіття.
Приготування
Замаринуйте яловичину в соєвому соусі та кунжутній олії.
Змішайте інгредієнти для соусу в мисці, добре перемішайте та відставте убік.
Нагрійте 1 столову ложку олії у вічі або великій сковороді на середньому вогні. Додайте часник, імбир та броколі. Додайте чверть склянки води і готуйте, періодично помішуючи, поки брокколі стане яскраво-зеленою і м'якою, приблизно 2-3 хвилини. Зніміть броколі зі сковороди і відкладіть убік.
Додайте ще трохи олії на сильному вогні. Додайте яловичину в сковороду і готуйте, періодично помішуючи, поки вона стане коричневою і хрусткою.
Перемішайте соус і додайте в сковороду разом із броколі. Перемішайте разом і готуйте, періодично помішуючи. Подавайте з рисом чи без нього.
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