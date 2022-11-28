Смажена яловичина з броколі: рецепт корисної та смачної страви

Про користь брокколі знають усі, хто цікавиться здоровим харчуванням. Яловичина теж продукт корисний, крім того, вміст вуглеводів у цій страві настільки низький, що їсти її можна навіть тим, хто зараз на строгій дієті.

У наш час важливо враховувати не лише наявність та доступність інгредієнтів, а й швидкість приготування страви. Приготувати яловичину швидко можна тільки якщо її нарізати тонко і добре замаринувати. Ми пропонуємо вам саме такий рецепт.

складові

яловичина — 500 г нарізаний

Маринад

соєвий соус — 0,5 столової ложки

кунжутна олія — 2 чайні ложки

Соус

Яловичий бульйон — неповна склянка

устричний соус — 1 столова ложка

соєвий соус — 0,5 столової ложки

оливкова олія — 1-2 столові ложки

часнику — 4 зубчики

імбир — 2 чайні ложки

брокколі — невелика головка

Підготовка

Наріжте м'ясо тонкими смужками поперек волокон.

Розчавіть часник.

Натріть імбир.

Розберіть броколі на суцвіття.

Приготування

Замаринуйте яловичину в соєвому соусі та кунжутній олії.

Змішайте інгредієнти для соусу в мисці, добре перемішайте та відставте убік.

Нагрійте 1 столову ложку олії у вічі або великій сковороді на середньому вогні. Додайте часник, імбир та броколі. Додайте чверть склянки води і готуйте, періодично помішуючи, поки брокколі стане яскраво-зеленою і м'якою, приблизно 2-3 хвилини. Зніміть броколі зі сковороди і відкладіть убік.

Додайте ще трохи олії на сильному вогні. Додайте яловичину в сковороду і готуйте, періодично помішуючи, поки вона стане коричневою і хрусткою.

Перемішайте соус і додайте в сковороду разом із броколі. Перемішайте разом і готуйте, періодично помішуючи. Подавайте з рисом чи без нього.

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