Смажені гострі кабачки з часником та м'ятою: оригінальний рецепт

Настає літо, і це означає, що не за горами сезон кабачків. Вже зараз можна збирати цікаві рецепти, які додадуть нових смакових відтінків улюбленим овочам.
Цей рецепт передбачає, що кабачки будуть досить довго смажитися на повільному вогні у великій кількості оливкової олії. Ця страва може бути як гарніром, так і самостійною закускою. Якщо ви не любите м'яту, можете замінити її кропом, естрагоном, базиліком або петрушкою. Можна додати до готової страви підсмажені горіхи, наприклад, добре підійде мигдаль.
Інгредієнти:
- 5 столових ложок оливкової олії
- кілька зубчиків подрібненого часнику
- 700 г кабачків
- один сушений перець чилі - 1 шт.
- сіль
- листя нарізаної м'яти за смаком
- щіпка лимонної цедри
- мигдаль або будь-який інший горіх, нарізаний на великі шматочки та підсмажений
Приготування
Кабачки розрізати навпіл і нарізати тонкими скибочками впоперек.
Смажити кабачки на сильному вогні на сковороді у великій кількості олії з часником. Додати перець чилі та перемкнути регулятор на середній вогонь, періодично помішувати.
За 5-10 хвилин, коли карамелізуються кабачки, накрити сковороду кришкою і зменшити вогонь.
Готувати ще 10 хвилин, періодично помішуючи. Якщо кабачки починають пригоряти, можна додати трохи води, посолити.
Перед подачею на стіл додати нарізану м'яту, цедру лимона та мигдаль.
Читайте також:
- Смажені молоді кабачки із часниковим соусом
- Рецепт кабачкових млинців
- Смажена редис на гарнір: рецепт від Андрія Величка