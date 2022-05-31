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Смажені гострі кабачки з часником та м'ятою: оригінальний рецепт

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Смажені гострі кабачки з часником та м'ятою: оригінальний рецепт

Фото: Credits

Настає літо, і це означає, що не за горами сезон кабачків. Вже зараз можна збирати цікаві рецепти, які додадуть нових смакових відтінків улюбленим овочам.

Цей рецепт передбачає, що кабачки будуть досить довго смажитися на повільному вогні у великій кількості оливкової олії. Ця страва може бути як гарніром, так і самостійною закускою. Якщо ви не любите м'яту, можете замінити її кропом, естрагоном, базиліком або петрушкою. Можна додати до готової страви підсмажені горіхи, наприклад, добре підійде мигдаль.

Інгредієнти:

  • 5 столових ложок оливкової олії
  • кілька зубчиків подрібненого часнику
  • 700 г кабачків
  • один сушений перець чилі - 1 шт.
  • сіль
  • листя нарізаної м'яти за смаком
  • щіпка лимонної цедри
  • мигдаль або будь-який інший горіх, нарізаний на великі шматочки та підсмажений

Приготування

Кабачки розрізати навпіл і нарізати тонкими скибочками впоперек.

Смажити кабачки на сильному вогні на сковороді у великій кількості олії з часником. Додати перець чилі та перемкнути регулятор на середній вогонь, періодично помішувати.

За 5-10 хвилин, коли карамелізуються кабачки, накрити сковороду кришкою і зменшити вогонь.

Готувати ще 10 хвилин, періодично помішуючи. Якщо кабачки починають пригоряти, можна додати трохи води, посолити.

Перед подачею на стіл додати нарізану м'яту, цедру лимона та мигдаль.

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