Смажені котлети з курячого філе та печінки: рецепт соковитої страви

На сторінці kruchkov.food пропонують цікавий та неординарний рецепт смачних котлет, який точно сподобається любителям ніжного курячого філе та насиченого смаку печінки. Цей рецепт ідеально підійде для всієї родини, адже зі вказаних пропорцій виходить ціла гора апетитних котлет, якими можна насолоджуватися в будь-який час дня.

Інгредієнти Куряча печінка 700 г Куряче філе 700 г Цибуля ріпчаста 300 г Сухарі панірувальні 150-200 г Сіль

Приготування:

Сухарям потрібен час, щоб розбухнути, тож залийте їх і залиште мінімум 20 хвилин, а краще на годину, можна навіть на ніч поставити у холодильник. У блендер покладіть куряче філе та печінку, сіль та панірувальні сухарі, змішайте все до однорідної маси. Дайте "відпочити" 20 хвилин. Наріжте цибулю та підсмажте на пательні до золотистого кольору. Додайте цибулю до фаршу та ретельно перемішайте. Викладайте ложкою не дуже товсті порції на розігріту пательню та смажте з обох боків по три хвилини на середньому вогні.

Смачного!

@kruchkov_ Зберігайте і спробуйте: Котлети по-Крючковски ⠀ Не буду стверджувати, що це я їх придумав, але я такого рецепту ніде не бачив! напишіть якщо у нього є реальна назва. ⠀ Класне поеднання: куряче мʼясо розбавляє насичений смак печінки, ніжність печінки розбавляє сухість фаршу. ⠀ Виходить величезна гора котлет. ⠀ Тому рекомендую ВСІМ спробувати, а тим хто зберіг і спробує: напишіть в коментарях «я це приготую» ⠀ Дякую ♥️ ⠀ Отже: ⠀ - 700 грам печінки курячої - 700 грам філе курячого ( або фарш ) - цибуля ріпчаста 300 грамів - 150-200 грам сухарів панірувальних - чайна ложка солі ⠀ Важливий момент: сухарям потрібен час щоб розбухнути. Мінімум 20 хв. Краще година. Можна на ніч в холодильник. ⠀ Смажити треба не дуже товстими порціями. 1-1,5 см. ⠀ Навіть що в середини котлета буде трохи рожева - вона готова. ⠀ Ну що ще … це все. ⠀ Смачного! ♬ оригінальний звук - kruchkov.food

Смажені котлети з курячого філе та печінки можна подавати з різними гарнірами — картопляним пюре, відвареним рисом, свіжими овочами чи зеленню. Це універсальна страва, яка чудово смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді, тому їх можна брати із собою на обід у контейнері чи насолоджуватися на природі.

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