Смажені курячі стегна по-перуанськи у зеленому соусі: оригінальний рецепт

Секрет приготування курки – у маринаді.

Щоб надати курячому м'ясу неповторний смак і зробити його м'яким та ніжним, курку потрібно добре промаринувати.

Складники

Для курки:

6 середніх очищених зубчиків часнику

третина склянки соєвого соусу

1 столова ложка вустерширського соусу

2 столові ложки свіжого соку лайма

1 чайна ложка дрібно натертої цедри лайма

2 чайні ложки однорідної діжонської гірчиці

2 чайні ложки меду

2 чайні ложки меленого кмину

2 чайні ложки паприки

3/4 чайної ложки солі

1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю

1 столова ложка олії

8 курячих стегенець із кістками та шкірою на шкірі

Для соусу:

1 чашка листя кінзи

1-2 перці халапеньйо (можна замінити чилі)

1 нарізаний зубчик часнику

3 нарізаних цибулини шалот

2 столові ложки соку лайма за смаком

сіль за смаком

1 чайна ложка діжонської гірчиці

половина столової ложки пасти чилі

1 чайна ложка меду

половина чайної ложки меленого кмину

половина склянки майонезу

Приготування курячих стегон

Приготуємо маринад. Змішайте в блендері часник, соєвий соус, вустерширський соус, сік лайма, цедру лайма, гірчицю, мед, кмин, паприку, сіль, перець та олію. Помістіть стегна у великий герметичний пакет і залийте маринадом, переконайтеся, що по всіх частинах курки маринад рівномірно розподілився. Поставте пакет у холодильник щонайменше на 4–24 години. Час від часу перевертайте його, щоб забезпечити рівномірне маринування.

Розігрійте духовку до 220 градусів та встановіть решітку посередині. Стегна можна випікати на решітці або на фользі. Перед витіканням додатково змастіть стегна маринадом.

Запікайте стегна, поки шкіра не стане золотистою, а температура в товстій частині не досягне 70 градусів, зазвичай це від 30 до 40 хвилин. Вийміть їх із духовки і накрийте фольгою, залиште так на 5 хвилин.

Приготування соусу

Поки курка готується, приготуйте соус. У блендер або кухонний комбайн додайте кінзу, халапеньо, часник, сік лайма, зелену цибулю, сіль, гірчицю, пасту чилі, мед та кмин. Змішайте до однорідності. Додайте майонез і знову перемішайте.

Подавайте курку з соусом та часточками лайма.

Читайте також: