Смажені пиріжки з мʼясом: рецепт від Савви Лібкіна

Спробуйте приготувати ці смачні та соковиті пиріжки, які ще називають книшиками.

Відомий український ресторатор Савва Лібкін поділився унікальним рецептом смажених пиріжків з м’ясом. Це рецепт його бабусі – справжній скарб, адже пиріжки готуються легко, виходять смачними, ситними та ідеально підходять для швидкого перекусу.

Інгредієнти Борошно 400 г Яєчні жовтки 2 шт. Кефір 150 мл Сметана 50 г Сіль 1 ч. л Цукор 1 ч. л Сода Рослинна олія 50 г Курячі стегенця 500 г Рослинна олія 30 г Цибуля 50 г

Приготування:

В глибокій мисці змішайте борошно, жовтки, кефір, сметану, сіль, цукор та соду. Ретельно замісіть тісто. Воно має бути м’яким і ніжним, при цьому не липнути до рук та посуду. Дайте тісту "відпочити" 30 хвилин. Це важливо для того, щоб воно набуло оптимальної консистенції. Зробіть фарш з курячих стегенець і підсмажте з дрібно нарізаною цибулею на слабкому вогні, доки начинка не стане золотистою. Охолодіть її перед тим, як загортати в тісто. Розкатайте тісто в тонкий пласт і змастіть його рослинною олією. На край тіста викладіть начинку, обережно згорніть його у рулет, а потім поділіть на шматочки, використовуючи долоню. Розігрійте олію на пательні та смажте пиріжки до утворення золотистої скоринки. Обсмажуйте їх на середньому вогні з обох боків, щоб вони добре просмажилися і були хрусткими. Після смаження викладіть пиріжки на дерев’яну дошку та накрийте рушником. Дайте їм настоятися 15-20 хвилин. Це дозволить тісту стати ще м’якшим, а аромату начинки – краще розкритися.

Поради:

Для соковитості можна додати до начинки трохи вершкового масла.

Експериментуйте з начинками: до курятини можна додати гриби, тертий сир або навіть смажені овочі.

Щоб пиріжки не пересушувалися після смаження, накривайте їх рушником або фольгою.

#ukraine #одеса #україна ♬ оригинальный звук - libkinsavva @libkinsavva Смажені пиріжки на швидкуруч. Ці пиріжки навчила мене готувати моя бабуся приблизно 50 років тому. Для тіста борошна 400 2 жовтки кефір 150 сметана 50 сіль та цукор по чайній ложці сода на кінчику ножа та 50 грамів рослинної олії. для начинки 500 грамів курячих стегенець, 30 грамів рослинної олії та 50 грамів цибулі Замісити м'яке тісто так, щоб не липло до рук і до посуду. Дати полежати 30 хвилин. Потім розгортаємо і змащуємо олією. Розкласти начинку із засмаженої на невеликому вогні курки та згорнути. долонею обробити пиріжки і посмажити у невеликій кількості олії. #odesa

Смажені пиріжки за рецептом бабусі Савви Лібкіна – не лише швидкий, а й дуже смачний варіант домашньої випічки, яка сподобається всій родині.

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