Смажена редиска на гарнір: рецепт від Андрія Величка

На своїй сторінці відомий повар поділився цікавим рецептом.

Якщо ви звикли до редиски лише в салатах і максимум в окрошці, то пропустили ще один спосіб. І спосіб цей мене дуже здивував, але коли я скуштував – був уражений! Це дуже смачно! Хоч і звучить спершу дивно. Але це тільки спочатку, доки не скуштували.

Отже, гарнір. Або повноцінна страва. Смажена редиска. А якщо точніше, то трохи обсмажена, а потім протушкована з оцтом або лимоном. А ще смачніше готувати редис разом із спаржею, якщо зараз сезон і є така можливість.

Отже, рецепт:

2 пучки редиски

1/2 пучки спаржі

2-3 ст ложки оливкової олії

Зубчик часнику

2 ст ложки будь-якого фруктового оцту

5-6 ст ложок води

Сіль, перець за смаком

Крок 1

Почистити спаржу, якщо у неї товста шкірка. Щільні частини ближче до кореня видалити. Порізати на шматочки довжиною 3-4 см. З редискою – простіше. Відрізати листя, залишивши невеликі стебла. Вимити. Якщо велика, порізати навпіл.

Крок 2

Готуємо. Тут найпростіше. На сковороді розігріти олію із зубчиком часнику. Закинути туди спаржу та редиску і просмажити на середньому вогні 1-2 хвилини. Можна вже посолити. Потім влити оцет та воду. Ще продовжити готувати 2-3 хвилини, поки вода випарюється. Готово!

Крок 3

Якою має вийти страва. Приготовлена таким чином редиска – особливо смачна! Але важливо не переготувати її, вона має бути хрумкою. Так повністю зникне «гострота», колір стане не такий яскравий. А оцет додасть помірної кислинки.

З чим подавати? Ідеальний гарнір до м'яса! Особливо якщо воно жирне – від яловичини і свинини до баранини. Особливо спробуйте стейк із таким травневим гарніром.

Андрій Величко — один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні". На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.