Смажений рис із цвітної капусти з яйцем: рецепт для тих, хто хоче схуднути

Цвітна капуста чудово замінює рис. Ті, хто пробував приготувати рис з цвітної капусти, стверджують, що і за смаком і за виглядом страви виходять практично ідентичними, але цвітна капуста набагато корисніша і дієтичніша.

Якщо ви сидите на низьковуглеводній дієті, спробуйте приготувати рис із кольорової капути, який є чудовою альтернативою звичайному рису, водночас він містить набагато менше вуглеводів і набагато корисніший.

Його можна подавати до м'яса рибі або птиці або розглядати як самостійну страву. Рецепт розрахований на 4 порції.

Складники

Рис

цвітна капуста — 1 качан

рослинна олія — 2 столові ложки

зелена цибуля — 1 пучок

часнику — 3 зубчики

свіжий імбир — 1 столова ложка

морква — 2 шт.

селера — 2 стебла

червоний болгарський перець — 1 шт.

заморожений горошок — 1 склянка

рисовий оцет — 2 столові ложки

соєвий соус — 3 столові ложки

Соус Шрірача (або будь-який інший гострий соус чилі) — 2 чайні ложки

Яйця

олія — 1 столова ложка

4 яйця

сіль та свіжомелений чорний перець

свіжа кінза — 4 столові ложки

зелена цибуля — 4 столові ложки

насіння кунжуту — 4 чайні ложки

Підготовка

Цвітну капусту розберіть на суцвіття.

Тонко наріжте зелену цибулю та кінзу.

Болгарський перець, моркву та селеру наріжте кубиками.

Подрібніть часник та імбир.

Приготування

У чаші кухонного комбайна подрібніть цвітну капусту, поки суміш не нагадуватиме рис, 2–3 хвилини.

У великій сковороді на середньому вогні розігрійте олію. Додайте зелену цибулю, часник та імбир і смажте, помішуючи, до появи аромату, близько 1 хвилини.

Додайте моркву, селера та червоний солодкий перець і смажте, помішуючи, поки овочі не стануть м'якими, 9–11 хвилин.

Додайте рис із цвітної капусти і смажте, помішуючи, поки він не стане золотистим, ще 3-5 хвилин. Додайте заморожений горошок і добре перемішайте.

Додайте рисовий оцет, соєвий соус і Шрірач і перемішайте.

Приготуйте яйця. Нагрійте олію і розбийте яйця просто в сковороду, готуйте, поки білки не схопляться, а жовтки все ще будуть рідкими, від 3 до 4 хвилин. Приправте яйця сіллю та перцем.

Перед подаванням розкладіть рис із цвітної капусти на чотири тарілки та покладіть зверху на кожну смажене яйце. Прикрасьте кожну порцію кінзою, зеленою цибулею та насінням кунжуту.

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