Сметанковий пиріг з ягодами: рецепт десерту, який тане у роті

Сметанковий пиріг з ягодами від фудблогерки Валентини Саєнко — це ніжне тісто, легка сметанна заливка та кислинка ягід, які роблять його ідеальним для зимових вечорів або святкового столу

Його смак завжди виходить незрівнянним, навіть якщо змінювати ягоди залежно від сезону. Його секрет — баланс солодкої сметанної заливки та легкої кислинки ягід, а також ніжне, м’яке тісто, яке тане у роті.

Інгредієнти

Тісто

Борошно 220 г

Масло (холодне, але м’яке) 150 г

Сметана 100 г

Розпушувач

Начинка

Ягоди (будь-які, свіжі або заморожені) 400 г

Сметана 400 г

Яйця 2 шт.

Борошно 2 ст. л

Цукор 120 г

Ваніль

Приготування

Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси. Розкатайте та викладіть у форму. Поставте форму у морозилку, поки готується начинка. Ягоди помийте, наріжте, якщо потрібно, та обсипте невеликою кількістю борошна, щоб не осідали на дно. Змішайте сметану, яйця, цукор, ваніль і 2 ст. л борошна. Викладіть ягоди на тісто та залийте сметанною сумішшю. Випікайте за 180°C приблизно 30–40 хв. Серединка пирога має залишатися трохи тремтливою. Дайте охолонути та можна насолоджуватися.

Сметанковий пиріг із ягодами — це десерт, який легко приготувати, але він завжди має гарний вигляд. Спробуйте цей рецепт з будь-якими ягодами чи фруктами та дозвольте собі насолодитися домашнім теплом у кожному шматочку.