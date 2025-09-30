Сніданок Принцеси Діани: рецепт королівської вівсянки

Сніданок Принцеси Діани / © Associated Press

Її секретний сніданок — запарена вівсянка чи вівсянка, яка настоюється на ніч. Сьогодні цей тренд став популярним серед поціновувачів здорового харчування, але ще у 1993 році Діана вже включала його до свого щоденного меню, майже за двадцять років до масового захоплення у світі.

За словами королівського кухаря Darren McGrady, принцеса відкрила для себе цей рецепт у швейцарській клініці здоров’я. Там він називався Birchermüesli і його придумав швейцарський дієтолог Maximilian Bircher-Benner. Діані настільки сподобалася вівсянка, що вона попросила Даррена готувати її щодня.

Як приготувати «принцесину» вівсянку

Інгредієнти

Вівсяні пластівці (краще класичні, не швидкого приготування)

Натуральний сік (можна апельсиновий)

Грецький йогурт

Мед

Лимонний сік

Фрукти: яблука (зі шкіркою), ягоди (чорниця, полуниця)

Горіхи: волоські, для корисних жирів та текстури

Приготування

Залийте вівсянку соком і залиште на ніч у холодильнику. Пластівці розбухнуть і вберуть усю його користь. Вранці додайте грецький йогурт і акуратно перемішайте. Додайте мед і кілька крапель лимонного соку. Натріть яблука, додайте ягоди та волоські горіхи. Перемішайте та сніданок готовий

Darren McGrady зізнається, що навіть кухарі у палаці не могли встояти перед смаком цієї вівсянки, іноді він подвоював порції та сам насолодитися нею.

Користь сніданку

Багатий на білок завдяки йогурту.

Сповнений клітковини завдяки вівсянці та фруктам.

Корисні жири з горіхів.

Низький глікемічний індекс, який забезпечує тривале відчуття ситості.

Сніданок Діани — це не лише здорова їжа, а й спосіб почати день із турботою про себе, своє тіло та настрій. Цей простий рецепт доводить, що навіть королівський сніданок може бути легким, доступним і неймовірно смачним.