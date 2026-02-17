Сніданок за 5 хвилин від Дрю Беррімор: рецепт страви, яка зарядить енергією на цілий день

Дрю Беррімор youtube.com_@TheDrewBarrymoreShow / © YouTube

Реклама

Саме таку ідею пропонує шеф-кухар та телеведучий Джеффрі Закаріан, який готував сніданок разом із Дрю Беррімор у шоу The Drew Barrymore Show. Вони розповіли про рецепт швидкого та поживного сніданку, який займає всього п’ять хвилин, але дарує максимум смаку та користі. Йдеться про грецькі тости з яйцями та свіжими овочами.

Грецькі тости від Дрю Беррімор youtube.com/@TheDrewBarrymoreShow / © YouTube

Інгредієнти

яйця

свіжі овочі: огірок, авокадо та червона цибуля

зелень: кріп, петрушка

лимонний сік

оливкова олія

сіль

перець

кукурудзяні тортильї

редис

фета

Приготування

Яйця збийте та посмажте на антипригарній сковороді на середньому вогні, постійно помішуйте. Нарізані огірки, авокадо та цибулю змішайте з лимонним соком, оливковою олією, кропом, петрушкою, сіллю та перцем. На підсмажену тортилью викладіть м’які шматочки яєчні, зверху — овочеву суміш. Додайте скибочки редису, посипте фетою, ще трохи перцю та солі та сніданок готовий.

Дрю Беррімор під час дегустації відзначила, що це неймовірно смачно, яскраво та свіжо.

Яйця є одним із найкращих джерел білка, а це сприяє відновленню м’язів і підтримці енергії. Додавання свіжих овочів забезпечує організм вітамінами та мінералами, а тортилья додає легкі вуглеводи для стабільного рівня цукру у крові.

Реклама

За бажанням можна додати чорні боби — для підвищення вмісту клітковини, яка підтримує роботу кишківника та серця, а також довше зберігає відчуття ситості.

Такий сніданок від Дрю Беррімор — ідеальний приклад того, що здоровий сніданок може бути швидким, поживним і яскравим. П’ять хвилин на приготування та ви отримуєте білкову, смачну та естетично привабливу страву, яка заряджає енергією на весь день.

Цей рецепт показує, що здорове харчування не обов’язково потребує годин на кухні, а свіжі інгредієнти та трохи фантазії роблять сніданок справжнім гастрономічним задоволенням.