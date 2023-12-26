Снігова куля у склянці: як приготувати вірусний коктейль з розмарином для святкового столу

Якщо ви хочете здивувати гостей на Новий рік або просто оригінально прикрасити стіл для своєї сім'ї — найпростіше рішення зробити вірусні "ялинки" з маленьких гілочок розмарину або як ще їх називають Snow Globe Cocktail.

Свою назву такий декор склянок отримав через те, що нагадує снігову кулю. Втілити у життя цю ідею дуже просто. Вам знадобиться:

розмарин

прозорі невеликі склянки (бажано напівкруглі)

вода

Для того щоб зробити ялинки у склянці:

Просто налийте на дно сухої склянки трохи води, застроміть туди гілочки розмарину і поставте в морозильну камеру. За кілька годин прикраса готова!

Подавати в таких склянках можна будь-які прозорі напої: газовану воду, шампанське або просекко. Бульбашки в напоях створюватимуть той самий ефект снігової кулі.

Також край склянки можна змастити, наприклад, цитрусовими, а потім занурити в сіль чи цукор. Такий трюк додасть склянкам ще й ілюзію снігу.

Фото: Credits

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