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Сочевичний хліб: цікавий рецепт без використання борошна

Сочевичний хліб: цікавий рецепт без використання борошна

Сочевичний хліб / Фото: Credits

Сочевичний хліб — ідеальний вибір для тих, хто дотримується здорового харчування чи потребує безглютенової дієти. Його легко приготувати, він насичений білком і клітковиною, не містить дріжджів і глютену.

На сторінці healthy_floflo запропонували рецепт, справжню знахідку для шанувальників смачної та корисної їжі.

Інгредієнти

Червона сочевиця
400 г 
Розпушувач
2 ст. л
Олія
60 мл 
Сіль
1 ч. л

Приготування:

  1. Напередодні ввечері залийте сочевицю водою в мисці так, щоб вона повністю була покрита. Залиште настоюватися на ніч.
  2. Вранці добре промийте сочевицю під проточною водою.
  3. Дайте воді повністю стекти — це важливий етап, щоб уникнути зайвої вологості в суміші.
  4. Коли вода з сочевиці стече, перекладіть її в кухонний комбайн. 
  5. Додайте до сочевиці олію, розпушувач і сіль.
  6. Збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції, за потреби зупиняйте комбайн, щоб очистити стінки миски шпателем і знову збийте.
  7. Перекладіть отриману суміш у форму для випікання, застелену папером.
  8. За бажанням посипте зверху насінням кунжуту для легкого горіхового смаку.
  9. Випікайте хліб у розігрітій до 180°C духовці від 55 хвилин до 1 години.
  10. Коли хліб буде готовий, перекладіть його на решітку для охолодження. Обов’язково дайте хлібу повністю охолонути перед нарізанням.

Зберігання:

  • У герметичному контейнері при кімнатній температурі хліб зберігається до 2 днів.
  • У холодильнику — до 5–7 днів.
  • Хліб чудово заморожується. Для розморожування залиште його при кімнатній температурі, а перед подачею запечіть у духовці кілька хвилин.

 Сочевичний хліб — це унікальний рецепт, який ідеально підходить як для повсякденного харчування, так і для особливих випадків. Він поживний, ароматний та повністю натуральний. 

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