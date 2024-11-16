Сочевичний хліб: цікавий рецепт без використання борошна

Сочевичний хліб — ідеальний вибір для тих, хто дотримується здорового харчування чи потребує безглютенової дієти. Його легко приготувати, він насичений білком і клітковиною, не містить дріжджів і глютену.
На сторінці healthy_floflo запропонували рецепт, справжню знахідку для шанувальників смачної та корисної їжі.
Інгредієнти
- Червона сочевиця
- 400 г
- Розпушувач
- 2 ст. л
- Олія
- 60 мл
- Сіль
- 1 ч. л
Приготування:
- Напередодні ввечері залийте сочевицю водою в мисці так, щоб вона повністю була покрита. Залиште настоюватися на ніч.
- Вранці добре промийте сочевицю під проточною водою.
- Дайте воді повністю стекти — це важливий етап, щоб уникнути зайвої вологості в суміші.
- Коли вода з сочевиці стече, перекладіть її в кухонний комбайн.
- Додайте до сочевиці олію, розпушувач і сіль.
- Збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції, за потреби зупиняйте комбайн, щоб очистити стінки миски шпателем і знову збийте.
- Перекладіть отриману суміш у форму для випікання, застелену папером.
- За бажанням посипте зверху насінням кунжуту для легкого горіхового смаку.
- Випікайте хліб у розігрітій до 180°C духовці від 55 хвилин до 1 години.
- Коли хліб буде готовий, перекладіть його на решітку для охолодження. Обов’язково дайте хлібу повністю охолонути перед нарізанням.
Зберігання:
- У герметичному контейнері при кімнатній температурі хліб зберігається до 2 днів.
- У холодильнику — до 5–7 днів.
- Хліб чудово заморожується. Для розморожування залиште його при кімнатній температурі, а перед подачею запечіть у духовці кілька хвилин.
Сочевичний хліб — це унікальний рецепт, який ідеально підходить як для повсякденного харчування, так і для особливих випадків. Він поживний, ароматний та повністю натуральний.
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