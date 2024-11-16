Сочевичний хліб: цікавий рецепт без використання борошна

Сочевичний хліб — ідеальний вибір для тих, хто дотримується здорового харчування чи потребує безглютенової дієти. Його легко приготувати, він насичений білком і клітковиною, не містить дріжджів і глютену.

На сторінці healthy_floflo запропонували рецепт, справжню знахідку для шанувальників смачної та корисної їжі.

Інгредієнти Червона сочевиця 400 г Розпушувач 2 ст. л Олія 60 мл Сіль 1 ч. л

Приготування:

Напередодні ввечері залийте сочевицю водою в мисці так, щоб вона повністю була покрита. Залиште настоюватися на ніч. Вранці добре промийте сочевицю під проточною водою. Дайте воді повністю стекти — це важливий етап, щоб уникнути зайвої вологості в суміші. Коли вода з сочевиці стече, перекладіть її в кухонний комбайн. Додайте до сочевиці олію, розпушувач і сіль. Збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції, за потреби зупиняйте комбайн, щоб очистити стінки миски шпателем і знову збийте. Перекладіть отриману суміш у форму для випікання, застелену папером. За бажанням посипте зверху насінням кунжуту для легкого горіхового смаку. Випікайте хліб у розігрітій до 180°C духовці від 55 хвилин до 1 години. Коли хліб буде готовий, перекладіть його на решітку для охолодження. Обов’язково дайте хлібу повністю охолонути перед нарізанням.

Зберігання:

У герметичному контейнері при кімнатній температурі хліб зберігається до 2 днів.

У холодильнику — до 5–7 днів.

Хліб чудово заморожується. Для розморожування залиште його при кімнатній температурі, а перед подачею запечіть у духовці кілька хвилин.

Сочевичний хліб — це унікальний рецепт, який ідеально підходить як для повсякденного харчування, так і для особливих випадків. Він поживний, ароматний та повністю натуральний.

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