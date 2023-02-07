Сочники з сиром: рецепт улюбленої випічки

Сочники з сиром чудово підходять до чаю та кави.

Це випічка, смак якої нам знайомий від дитинства. Поєднання розсипчастого пісочного тіста та ніжної сирної начинки робить цю випічку улюбленою стравою всієї родини.

Складники

Для тіста:

борошно – 4 склянки;

цукор – 180 г;

сметана – 150 г;

яйця – 2 шт.;

вершкове масло – 70 г;

розпушувач – 1 ч.л.;

жовток – 1 шт. (для змащування);

молоко – 1 ч. л. (для змащування);

Для начинки:

сир – 400 г;

сметана – 2 ст. л;

яйця – 2 шт.;

манна крупа – 2 ст. л.;

цукор – 2 ст. л;

ванільний цукор.

Приготування

Сметану з'єднайте з розпушувачем, перемішайте. Вершкове масло кімнатної температури розітріть із цукром та яйцями. Усі з'єднайте, перемішайте. Додайте борошно, швидко замісіть тісто і відправте його в холодильник на 30 хвилин. Для начинки в сир додайте цукор, ванільний цукор і добре розітріть, потім до цієї маси додайте жовтки, сметану, манну крупу.

Збийте два білки і влийте у сирну суміш, перемішайте. Розкатайте тісто завтовшки 5-7 мм, виріжте кружечки. На одну половинку кружечка покладіть сирну начинку, трохи не доходячи до країв. Начинку розрівняйте, накрийте другою половинкою кружечка, трохи притисніть, щоб вийшов сочник у вигляді півкола. Краї не з'єднуйте, начинка має трохи виглядати з-під верхнього шару.

Збийте жовток із молоком і змастіть сочники. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин. Посипте цукровою пудрою.

Поради

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Для начинки сиру беріть 5-9%.

Якщо тісто вийшло м'яким, поверхню трохи присипте борошном, щоб тісто не прилипало.

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