Соковита куряча грудинка в духовці — покроковий рецепт

Це легка страва, яке не займе багато сил і часу.

Готувати таким способом курку дуже просто. Ця страва виходить зовсім не жирною, швидко готується і залишається соковитою. Куряча грудинка чудово поєднується з картопляним пюре чи простим помідоровим салатом. А готувати курку за цим рецептом можна і на грилі, й смажити на сковороді.

Інгредієнти:

куряча грудинка — 2 шт.

соєвий соус — 2 ст.л.

цукор — 1 ч. л.

лимонний сік — 1 ч. л.

мед — 1ч.л.

оливкова олія — 1 ч. л.

паприка

італійські трави

сушений часник

Приготування:

Крок 1

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Спочатку приготуємо маринад для курки. Змішайте в окремій мисці соєві соус, мед, спеції, оливкову олію і лимонний сік. Добре перемішайте.

Крок 2

Зачистіть філе, обсушіть паперовими рушниками.

Крок 3

Натріть добре куряче філе соусом, покладіть у тарілку, накрийте її харчовою плівкою і поставте в холодильник на 1 годину.

Крок 4

Перекладіть курку в пакет для запікання або замотайте у фольгу. Поставте запікатися в духовку на 30 хвилин за температури 200 градусів.

Смачного!

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