Соковита куряча грудинка в духовці — покроковий рецепт

Це легка страва, яке не займе багато сил і часу.
Готувати таким способом курку дуже просто. Ця страва виходить зовсім не жирною, швидко готується і залишається соковитою. Куряча грудинка чудово поєднується з картопляним пюре чи простим помідоровим салатом. А готувати курку за цим рецептом можна і на грилі, й смажити на сковороді.
Інгредієнти:
- куряча грудинка — 2 шт.
- соєвий соус — 2 ст.л.
- цукор — 1 ч. л.
- лимонний сік — 1 ч. л.
- мед — 1ч.л.
- оливкова олія — 1 ч. л.
- паприка
- італійські трави
- сушений часник
Приготування:
Крок 1
Спочатку приготуємо маринад для курки. Змішайте в окремій мисці соєві соус, мед, спеції, оливкову олію і лимонний сік. Добре перемішайте.
Крок 2
Зачистіть філе, обсушіть паперовими рушниками.
Крок 3
Натріть добре куряче філе соусом, покладіть у тарілку, накрийте її харчовою плівкою і поставте в холодильник на 1 годину.
Крок 4
Перекладіть курку в пакет для запікання або замотайте у фольгу. Поставте запікатися в духовку на 30 хвилин за температури 200 градусів.
Смачного!
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