Соковита свинина у медово-чесночному соусі: швидкий рецепт гарячої страви

Готується страва досить швидко, тому що маринувати свинину перед приготуванням не потрібно. Вам знадобиться лише свинина, приправи та сковорода. М'ясо виходить ніжним, ароматним та поєднується з будь-яким гарніром.
Інгредієнти
- свинячий шийок
- 400 г
- часник
- 5 зубчиків
- рослинна олія
- 25 г
- вершкове масло
- 25 г
- перець чорний мелений
- сіль
- мед
- 3 ст. л.
- яблучний оцет
- 1 ч. л.
- перець чилі
- щіпка
- сіль
- Часник очистіть і дрібно порубайте.
- Для соусу змішайте рідкий мед, крохмаль, воду, яблучний оцет та сіль. Перемішайте.
- М'ясо помийте та обсушіть. Наріжте на середні (не товсті) шматочки. Посоліть і поперчіть.
- У розігріту сковороду викладете вершкове та рослинне масло. Обсмажте м'ясо на середньому вогні із двох боків до золотистого кольору.
- Викладіть на м'ясо часник, переверніть м'ясо. За дві хвилини залийте соусом і посипте перцем чилі. Перемішайте. Обсмажте на повільному вогні, перевертаючи м'ясо десять хвилин. Коли соус трохи загусне, то м'ясо готове.
Поради:
- Крохмаль використовуйте будь-хто.
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