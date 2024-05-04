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Соковита свинина у медово-чесночному соусі: швидкий рецепт гарячої страви

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
229 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
35
Час на прочитання
1 хв
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Соковита свинина у медово-чесночному соусі: швидкий рецепт гарячої страви

Соковита свинина у медово-чесночному соусі / Фото: Credits

Готується страва досить швидко, тому що маринувати свинину перед приготуванням не потрібно. Вам знадобиться лише свинина, приправи та сковорода. М'ясо виходить ніжним, ароматним та поєднується з будь-яким гарніром.

Інгредієнти

свинячий шийок
400 г
часник
5 зубчиків
рослинна олія
25 г
вершкове масло
25 г
перець чорний мелений
сіль
мед
3 ст. л.
яблучний оцет
1 ч. л.
перець чилі
щіпка
сіль
  1. Часник очистіть і дрібно порубайте.
  2. Для соусу змішайте рідкий мед, крохмаль, воду, яблучний оцет та сіль. Перемішайте.
  3. М'ясо помийте та обсушіть. Наріжте на середні (не товсті) шматочки. Посоліть і поперчіть.
  4. У розігріту сковороду викладете вершкове та рослинне масло. Обсмажте м'ясо на середньому вогні із двох боків до золотистого кольору.
  5. Викладіть на м'ясо часник, переверніть м'ясо. За дві хвилини залийте соусом і посипте перцем чилі. Перемішайте. Обсмажте на повільному вогні, перевертаючи м'ясо десять хвилин. Коли соус трохи загусне, то м'ясо готове.

Поради:

  • Крохмаль використовуйте будь-хто.

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