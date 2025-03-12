Соковите куряче філе під пряним соусом: цікавий та простий рецепт

Цей рецепт неодмінно здивує гостей і залишить незабутнє враження, адже поєднання ніжного м’яса з ароматним соусом створює справді вишуканий смак.

На сторінці fatmagulkitchen розповіли про рецепт, який здатен перетворити звичайні курячі грудки на справжній кулінарний шедевр завдяки неповторному пряному соусу.

Інгредієнти Куряче філе 2 шт. Цибуля 1 шт. Часник 2 зубчики Соєвий соус 2 ст. л Мед 1 ст. л Вершкове масло 2 ст. л Вода 1 склянка Червоний перець Кмин Чорний перець Сіль Оливкова олія

Приготування

Спочатку необхідно зробити невеликі надрізи на поверхні курячої грудки. Потім намастити її оливковою олією та присолити. Після цього курячі грудки обсипте невеликою кількістю борошна. На пательню покладіть вершкове масло та коли воно розтопиться, куряче філе обсмажте на повільному вогні з обох боків до утворення золотистої скоринки. Після обсмаження додайте дрібно нарізану цибулю та часник, розмішайте їх у центральній частині пательні. Отриману суміш слід ретельно перемішати. Після цього додайте соєвий соус і мед, знову перемішайте для рівномірного розподілу смаків, а до суміші влийте холодну воду. Потім накрийте кришкою та готуйте страву на повільному вогні протягом 10 хв. Готове куряче філе подається з соковитим, пряним соусом, який робить страву неймовірно ароматною та смачною.

Соковите куряче філе під пряним соусом – це рецепт, який об'єднує ніжність курячого м’яса з насиченим, ароматним соусом. Завдяки простоті приготування та використанню доступних інгредієнтів ця страва стане ідеальним вибором для тих, хто бажає урізноманітнити своє меню та потішити близьких оригінальним смаковим поєднанням.

Смачного!

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