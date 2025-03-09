Соковиті біляші: рецепт випічки з мʼясом

Біляші – це справжній смак дитинства, аромат домашнього затишку та ідеальний варіант для швидкого, ситного перекусу. Хрустка, рум’яна скоринка та ніжна, соковита начинка всередині – ось що робить цю випічку такою улюбленою.
На сторінці Liliya.cooking поділилися рецептом справжніх домашніх біляшів, які ви можете легко приготувати самостійно.
Інгредієнти для тіста
- Тепла вода 300 мл
- Борошно 400 г
- Сіль 1 ч. л
- Цукор 1 ст. л
- Сухі дріжджі 1 ч. л
Інгредієнти для начинки
- Фарш (яловичий, свинячий чи змішаний) 300 г
- Цибуля 2 шт.
- Сіль
- Чорний мелений перець
Приготування тіста
- У глибоку миску налийте теплу воду. Додайте сіль, цукор і сухі дріжджі. Ретельно перемішайте, щоб всі інгредієнти добре розчинилися.
- Просійте борошно та поступово вводьте його у рідку суміш, постійно помішуючи.
- Замісіть м’яке, злегка липке тісто. Важливо: тісто повинно залишатися досить рідким, тому не додавайте зайвого борошна.
- Накрийте миску чистим рушником і залиште у теплому місці на 40-50 хв. За цей час тісто підніметься, стане пухкішим і готовим до формування біляшів.
Приготування начинки
- Очистьте та дрібно наріжте цибулю чи пропустіть її через м’ясорубку. Це додасть начинці особливої соковитості.
- Змішайте цибулю з фаршем, додайте сіль та перець до свого смаку. Добре перемішайте начинку, щоб вона стала однорідною.
Формування та смаження біляшів
- Робочу поверхню змастіть невеликою кількістю рослинної олії, щоб тісто не прилипало до рук.
- Відщипніть шматочок тіста розміром з мандарин і сформуйте з нього тонкий коржик.
- Викладіть у центр 1-1,5 ст. л м’ясної начинки.
- З’єднайте краї тіста, залишаючи невеликий отвір у центрі чи повністю закривайте – залежно від ваших уподобань.
- У пательню налийте достатню кількість олії (приблизно 1 см висотою) і добре її розігрійте.
- Викладіть біляші отвором вниз і обсмажте на середньому вогні до золотистої скоринки, потім переверніть і підсмажте з іншого боку.
- Готові біляші викладайте на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.
Поради:
- Якщо хочете, щоб біляші були менш жирними, можете запікати їх у духовці за 180°C приблизно 20-25 хв.
- Для ніжнішої текстури тіста можна додати 1-2 ст. л олії під час замісу.
- Якщо використовуєте яловичий фарш, додайте трохи води чи бульйону, щоб начинка була соковитішою.
@trokhlib_liliya Смачні біляші, як в дитинстві Тісто •вода 300 мл •борошно 400 г •сіль 1ч.л •цукор 1 ст.л •дріжджі сухі 1 ч.л До води додаємо сіль, цукор, дріжджі перемішуємо, додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Тісто повинно бути рідке і більше борошна додавати не потрібно. Ставимо на 40-50 хв в тепле місце. При формуванні біляшів додайте олії, щоб тісто не прилипало до рук. Начинка •фарш 300 г •цибуля 2 шт. •сіль, перець Смачного #біляші #тістонабіляші #рецептбіляшів ♬ оригінальний звук - Liliya.cooking
Подавайте гарячі біляші з улюбленими соусами чи просто зі склянкою теплого чаю.
Смачного!
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