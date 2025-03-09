Соковиті біляші: рецепт випічки з мʼясом

Біляші – це справжній смак дитинства, аромат домашнього затишку та ідеальний варіант для швидкого, ситного перекусу. Хрустка, рум’яна скоринка та ніжна, соковита начинка всередині – ось що робить цю випічку такою улюбленою.

На сторінці Liliya.cooking поділилися рецептом справжніх домашніх біляшів, які ви можете легко приготувати самостійно.

Інгредієнти для тіста

Тепла вода 300 мл

Борошно 400 г

Сіль 1 ч. л

Цукор 1 ст. л

Сухі дріжджі 1 ч. л

Інгредієнти для начинки

Фарш (яловичий, свинячий чи змішаний) 300 г

Цибуля 2 шт.

Сіль

Чорний мелений перець

Приготування тіста

У глибоку миску налийте теплу воду. Додайте сіль, цукор і сухі дріжджі. Ретельно перемішайте, щоб всі інгредієнти добре розчинилися. Просійте борошно та поступово вводьте його у рідку суміш, постійно помішуючи. Замісіть м’яке, злегка липке тісто. Важливо: тісто повинно залишатися досить рідким, тому не додавайте зайвого борошна. Накрийте миску чистим рушником і залиште у теплому місці на 40-50 хв. За цей час тісто підніметься, стане пухкішим і готовим до формування біляшів.

Приготування начинки

Очистьте та дрібно наріжте цибулю чи пропустіть її через м’ясорубку. Це додасть начинці особливої соковитості. Змішайте цибулю з фаршем, додайте сіль та перець до свого смаку. Добре перемішайте начинку, щоб вона стала однорідною.

Формування та смаження біляшів

Робочу поверхню змастіть невеликою кількістю рослинної олії, щоб тісто не прилипало до рук. Відщипніть шматочок тіста розміром з мандарин і сформуйте з нього тонкий коржик. Викладіть у центр 1-1,5 ст. л м’ясної начинки. З’єднайте краї тіста, залишаючи невеликий отвір у центрі чи повністю закривайте – залежно від ваших уподобань. У пательню налийте достатню кількість олії (приблизно 1 см висотою) і добре її розігрійте. Викладіть біляші отвором вниз і обсмажте на середньому вогні до золотистої скоринки, потім переверніть і підсмажте з іншого боку. Готові біляші викладайте на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Поради:

Якщо хочете, щоб біляші були менш жирними, можете запікати їх у духовці за 180°C приблизно 20-25 хв.

Для ніжнішої текстури тіста можна додати 1-2 ст. л олії під час замісу.

Якщо використовуєте яловичий фарш, додайте трохи води чи бульйону, щоб начинка була соковитішою.

#тістонабіляші #рецептбіляшів ♬ оригінальний звук - Liliya.cooking @trokhlib_liliya Смачні біляші, як в дитинстві Тісто •вода 300 мл •борошно 400 г •сіль 1ч.л •цукор 1 ст.л •дріжджі сухі 1 ч.л До води додаємо сіль, цукор, дріжджі перемішуємо, додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Тісто повинно бути рідке і більше борошна додавати не потрібно. Ставимо на 40-50 хв в тепле місце. При формуванні біляшів додайте олії, щоб тісто не прилипало до рук. Начинка •фарш 300 г •цибуля 2 шт. •сіль, перець Смачного #біляші

Подавайте гарячі біляші з улюбленими соусами чи просто зі склянкою теплого чаю.

Смачного!

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