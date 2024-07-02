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Соковиті нагетси з сирною начинкою: рецепт смачної закуски

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
216 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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12
Час на прочитання
1 хв
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Соковиті нагетси з сирною начинкою: рецепт смачної закуски

Соковиті нагетси з сирною начинкою / Фото: Credits

Хрумка скоринка, ніжне м'ясо і сир, що тягнеться всерединці, — страва, яка сподобається як дорослим, так і дітям.

Як начинку використовуємо твердий сир, який надасть закусці соковитості та вершкового смаку. У приготовлений коржик з фаршу загорніть твердий сир, запаніруйте в борошні, яйцях і панірувальних сухарях. Обсмажте на олії.

Інгредієнти

курячий фарш
500 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
яйце
1 шт.
сир твердий
150 г
паприка
0,5 ч. л.
суміш перців
0,5 ч. л.
борошно
150 г
яйця
2 шт.
панірувальні сухарі
200 г
олія для смаження
  1. Цибулю очистіть і натріть на дрібній тертці або подрібніть у блендері.
  2. Яйця збийте віничком і трохи посоліть.
  3. Твердий сир натріть на середній тертці.
  4. Додайте у фарш цибулю, яйце, паприку, суміш перців та сіль. Перемішайте та відбийте.
  5. Мокрими руками сформуйте коржик, у середину покладіть трохи твердого сиру і загорніть у фарш. Для панірування обваляйте кожен нагетс у борошні, вмочіть у збите яйце, потім запанируйте в панірувальних сухарях.
  6. Обсмажте нагетси в розігрітій олії на середньому вогні, з двох боків, до золотистого кольору.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

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