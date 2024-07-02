Соковиті нагетси з сирною начинкою: рецепт смачної закуски

Хрумка скоринка, ніжне м'ясо і сир, що тягнеться всерединці, — страва, яка сподобається як дорослим, так і дітям.

Як начинку використовуємо твердий сир, який надасть закусці соковитості та вершкового смаку. У приготовлений коржик з фаршу загорніть твердий сир, запаніруйте в борошні, яйцях і панірувальних сухарях. Обсмажте на олії.

Інгредієнти курячий фарш 500 г цибуля ріпчаста 1 шт. яйце 1 шт. сир твердий 150 г паприка 0,5 ч. л. суміш перців 0,5 ч. л. борошно 150 г яйця 2 шт. панірувальні сухарі 200 г олія для смаження

Цибулю очистіть і натріть на дрібній тертці або подрібніть у блендері. Яйця збийте віничком і трохи посоліть. Твердий сир натріть на середній тертці. Додайте у фарш цибулю, яйце, паприку, суміш перців та сіль. Перемішайте та відбийте. Мокрими руками сформуйте коржик, у середину покладіть трохи твердого сиру і загорніть у фарш. Для панірування обваляйте кожен нагетс у борошні, вмочіть у збите яйце, потім запанируйте в панірувальних сухарях. Обсмажте нагетси в розігрітій олії на середньому вогні, з двох боків, до золотистого кольору.

Поради:

Сир використовуйте будь-який.

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