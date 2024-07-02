Соковиті нагетси з сирною начинкою: рецепт смачної закуски

Хрумка скоринка, ніжне м'ясо і сир, що тягнеться всерединці, — страва, яка сподобається як дорослим, так і дітям.
Як начинку використовуємо твердий сир, який надасть закусці соковитості та вершкового смаку. У приготовлений коржик з фаршу загорніть твердий сир, запаніруйте в борошні, яйцях і панірувальних сухарях. Обсмажте на олії.
Інгредієнти
- курячий фарш
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- яйце
- 1 шт.
- сир твердий
- 150 г
- паприка
- 0,5 ч. л.
- суміш перців
- 0,5 ч. л.
- борошно
- 150 г
- яйця
- 2 шт.
- панірувальні сухарі
- 200 г
- олія для смаження
- Цибулю очистіть і натріть на дрібній тертці або подрібніть у блендері.
- Яйця збийте віничком і трохи посоліть.
- Твердий сир натріть на середній тертці.
- Додайте у фарш цибулю, яйце, паприку, суміш перців та сіль. Перемішайте та відбийте.
- Мокрими руками сформуйте коржик, у середину покладіть трохи твердого сиру і загорніть у фарш. Для панірування обваляйте кожен нагетс у борошні, вмочіть у збите яйце, потім запанируйте в панірувальних сухарях.
- Обсмажте нагетси в розігрітій олії на середньому вогні, з двох боків, до золотистого кольору.
Поради:
- Сир використовуйте будь-який.
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