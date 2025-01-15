Соковиті свинячі щічки у винному соусі: оригінальний рецепт

Свинячі щічки — це ніжне, соковите м’ясо, яке буквально тане у роті. Цей делікатес ідеально підходить для тих, хто цінує смак та аромат.

Кулінар Eric Lahuerta розповів про рецепт, який дозволить приготувати свинячі щічки так, щоб вони стали родзинкою вашого столу.

Інгредієнти Свинячі щічки 1 кг Цибуля 2 шт. Цибуля-порей 1 шт. Морква 2 шт. Часник 1 головка Лавровий листок 2 шт. Стиглі помідори 2 шт Червоне вино 1 пляшка Вода Вершкове масло Кукурудзяний крохмаль Оливкова олія Сіль Перець

Приготування

Перед початком приготування ретельно промийте свинячі щічки під проточною водою. Обсушіть їх паперовими рушниками та щедро посоліть і поперчіть з обох боків. У великій пательні чи сотейнику розігрійте оливкову олію. Викладіть щічки та обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Це допоможе зберегти соковитість м’яса всередині. Як тільки м’ясо добре запечатається, зніміть його з пательні та відкладіть. У ту саму пательню додайте нарізані великими шматками цибулю, цибулю-порей, моркву, часник, лаврові листки та помідори. Смажте овочі на середньому вогні, постійно помішуючи, протягом години чи поки вони не стануть добре карамелізованими. Це створить основу для насиченого соусу. Влийте пляшку червоного вина до овочів і дайте алкоголю випаруватися протягом 5 хвилин. Поверніть щічки у каструлю, залийте їх водою, щоб м’ясо було повністю покрите та тушкуйте на слабкому вогні протягом 1 години 30 хвилин. Коли м’ясо стане м’яким, акуратно дістаньте його. Процідіть соус через сито, щоб позбутися залишків овочів і отримати ароматний сік. Помістіть проціджений сік назад у пательню. Додайте шматочок вершкового масла для шовковистості та столову ложку кукурудзяного крохмалю, попередньо розчиненого у невеликій кількості води. Варіть соус на повільному вогні ще 5–10 хвилин, поки він не загусне до бажаної консистенції. Поверніть свинячі щічки у готовий соус, дайте їм прогрітися ще декілька хвилин. Подавайте щічки разом із густим ароматним соусом. Страва чудово поєднується з картопляним пюре, кремовою полентою чи свіжим хрустким хлібом.

Поради:

Обирайте свіжі свинячі щічки з мінімальною кількістю жиру.

Використовуйте якісне сухе вино, яке ви б пили самі, адже його смак безпосередньо впливає на страву.

Приготування свинячих щічок за цим рецептом перетворить звичайний обід на справжню кулінарну насолоду.

Ми також писали про те, як приготувати домашню лікарську ковбасу.

Читайте також: