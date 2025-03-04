Соковитий бургер із баранини: рецепт поживної страви

Бургери давно стали улюбленою стравою мільйонів людей у всьому світі, але сьогодні пропонуємо вам особливий рецепт – бургер із баранини, який вирізняється своєю неймовірною соковитістю, ніжністю та насиченим ароматом спецій.
Якщо ви хочете додати у свій раціон щось нове та незвичайне, цей рецепт, про який розповіли на сторінці dieteticaesthetic, вам точно сподобається. Баранина – це не лише смачне, а й надзвичайно корисне м’ясо. Вона багата білками, залізом і цинком, а це робить її ідеальним вибором для тих, хто слідкує за здоровим харчуванням. А у поєднанні з ароматними спеціями, ніжним соусом і свіжими овочами цей бургер стає справжньою кулінарною насолодою.
Інгредієнти
Для котлет:
- Котлети з баранини 2 шт. (по 115 г кожна)
- Копчена паприка 1 ч. л
- Орегано 1 ч. л
- Гірчична приправа 1/2 ч. л
- Італійська приправа 1 ч. л
- Сіль
- Оливкова олія 1 ст. л
- Чедер 50 г
Для соусу:
- Густий грецький йогурт 1/4 склянки
- Подрібнений козячий сир 2 ст. л
- Огірок 1 шт.
- Лимонний сік 1/2 шт.
- Часникова приправа 1/4 ч. л
- Сухий кріп 1/4 ч. л
Для бургера:
- Булочки бріош 2 шт.
- Листя салату
- Томати
- Червона цибуля
Приготування
- У глибокій мисці змішайте всі спеції, додайте до них мелену баранину та ретельно перемішайте. Сформуйте рівні котлети, надайте їм гарної округлої форми.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте трохи оливкової олії.
- Викладіть котлети та обсмажуйте по 5-6 хв з кожного боку, поки їхня внутрішня температура не досягне приблизно 70°C.
- Якщо хочете додати пікантності, посипте котлети тертим чедером, накрийте кришкою та зачекайте, поки сир розплавиться.
- У невеликій мисці змішайте йогурт, козячий сир, подрібнений огірок, лимонний сік, часникову приправу та кріп. Добре перемішайте та залиште на кілька хвилин, щоб смаки поєдналися.
- Щоб бургер мав ідеальну текстуру, булочки бріош слід злегка підрум’янити. Для цього покладіть їх зрізом вниз на суху гарячу пательню та підсмажте протягом 1-2 хв.
- На нижню частину булочки нанесіть трохи соусу, викладіть листя салату, соковиту котлету, кілька скибочок томатів та червоної цибулі. Накрийте верхньою половинкою булочки та ваш ідеальний бургер готовий.
Такий бургер чудово смакує з хрусткою картоплею, свіжим зеленим салатом або овочевими чипсами. Його також можна доповнити келихом легкого червоного вина чи лимонадом з м’ятою.
Соковитий бургер із баранини – це не просто швидка страва, а справжнє гастрономічне задоволення, яке легко приготувати вдома. Він ідеально підходить як для сімейної вечері, так і для дружньої зустрічі. Завдяки поєднанню ароматних спецій, ніжного соусу та хрусткої булочки ви отримаєте справжню смакову гармонію.
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