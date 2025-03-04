Соковитий бургер із баранини: рецепт поживної страви

Бургери давно стали улюбленою стравою мільйонів людей у всьому світі, але сьогодні пропонуємо вам особливий рецепт – бургер із баранини, який вирізняється своєю неймовірною соковитістю, ніжністю та насиченим ароматом спецій.

Якщо ви хочете додати у свій раціон щось нове та незвичайне, цей рецепт, про який розповіли на сторінці dieteticaesthetic, вам точно сподобається. Баранина – це не лише смачне, а й надзвичайно корисне м’ясо. Вона багата білками, залізом і цинком, а це робить її ідеальним вибором для тих, хто слідкує за здоровим харчуванням. А у поєднанні з ароматними спеціями, ніжним соусом і свіжими овочами цей бургер стає справжньою кулінарною насолодою.

Інгредієнти

Для котлет:

Котлети з баранини 2 шт. (по 115 г кожна)

Копчена паприка 1 ч. л

Орегано 1 ч. л

Гірчична приправа 1/2 ч. л

Італійська приправа 1 ч. л

Сіль

Оливкова олія 1 ст. л

Чедер 50 г

Для соусу:

Густий грецький йогурт 1/4 склянки

Подрібнений козячий сир 2 ст. л

Огірок 1 шт.

Лимонний сік 1/2 шт.

Часникова приправа 1/4 ч. л

Сухий кріп 1/4 ч. л

Для бургера:

Булочки бріош 2 шт.

Листя салату

Томати

Червона цибуля

Приготування

У глибокій мисці змішайте всі спеції, додайте до них мелену баранину та ретельно перемішайте. Сформуйте рівні котлети, надайте їм гарної округлої форми. Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте трохи оливкової олії. Викладіть котлети та обсмажуйте по 5-6 хв з кожного боку, поки їхня внутрішня температура не досягне приблизно 70°C. Якщо хочете додати пікантності, посипте котлети тертим чедером, накрийте кришкою та зачекайте, поки сир розплавиться. У невеликій мисці змішайте йогурт, козячий сир, подрібнений огірок, лимонний сік, часникову приправу та кріп. Добре перемішайте та залиште на кілька хвилин, щоб смаки поєдналися. Щоб бургер мав ідеальну текстуру, булочки бріош слід злегка підрум’янити. Для цього покладіть їх зрізом вниз на суху гарячу пательню та підсмажте протягом 1-2 хв. На нижню частину булочки нанесіть трохи соусу, викладіть листя салату, соковиту котлету, кілька скибочок томатів та червоної цибулі. Накрийте верхньою половинкою булочки та ваш ідеальний бургер готовий.

Такий бургер чудово смакує з хрусткою картоплею, свіжим зеленим салатом або овочевими чипсами. Його також можна доповнити келихом легкого червоного вина чи лимонадом з м’ятою.

Соковитий бургер із баранини – це не просто швидка страва, а справжнє гастрономічне задоволення, яке легко приготувати вдома. Він ідеально підходить як для сімейної вечері, так і для дружньої зустрічі. Завдяки поєднанню ароматних спецій, ніжного соусу та хрусткої булочки ви отримаєте справжню смакову гармонію.

Читайте також: