Соковитий рулет з індички: рецепт від Андрія Величка

М'ясний рулет – універсальна страва. Гарячим він є повноцінною основною стравою, якій підійде практично будь-який гарнір – від картопляного пюре до листового салату. Холодним він може бути як нарізка та холодна закуска або ж чудова начинка для бутерброда чи сендвіча з крем-сиром на сніданок.

Розповім більш детально рецепт приготування. Я рекомендую використовувати для рулету м'ясо ноги індички. Після приготування він буде дуже соковитим.

Інгредієнти:

1,2-1,5 кг ноги індички

100 г сала

70 г в'ялених помідорів

пучок петрушки

пучок зеленої цибулі

3 чайні ложки яскравої солі

трохи оливкової олії

Крок 1

Підготовка м'яса. Я використовував стегно й гомілку індички. Можна лише стегно, так зручніше – немає тонких дрібних кісток, які треба видаляти. В будь-якому разі м'ясо відокремлюємо від кісток, надрізаємо та розкриваємо його, "як книжку або як метелика". Робимо неглибокий поперечний надріз і розкриваємо, розпластовуємо м'ясо, і так кілька разів, поки не отримаємо максимально тонку його товщину. Після цього за допомогою молотка відбиваємо м'ясо до рівномірної товщини. Для того, щоб отримати тонкий шар м'яса для майбутнього рулету прямокутної форми, з деяких частин його можна відрізати і перекласти туди, де не вистачає.

Фото: Facebook Андрія Величка

Крок 2

М'ясо підготовлене – маємо прямокутної форми тонке м'ясо приблизно однакової товщини. Далі добре солимо ароматною яскравою сіллю, ближче до ширшого краю викладаємо трохи тонких смужок сала (для соковитості, якщо ви не їсте свинину – використовуйте вершкове масло або кокосовий жир). На сало – в'ялені помідори (нарізати дрібно) та рубану зелень.

Фото: Facebook Андрія Величка

Крок 3

Згортаємо рулет максимально щільно, після чого перев'язуємо кулінарною ниткою. Якщо вам складно – скористайтеся лайфгаком. Згорнувши рулет, щільно обгорніть його пластиковою плівкою. Залиште на годину в холодильнику – за цей час м'ясо трохи спресується, і коли ви акуратно знімете плівку, вам буде легше перев'язувати його ниткою.

Фото: Facebook Андрія Величка

Крок 4

Підготовлений рулет посипаємо трохи яскравою сіллю і збризкуємо оливковою олією. Загортаємо спочатку в пергамент, а потім – у фольгу. Запікаємо за температури 180°C протягом півтори години, потім ще 10 хвилин за 210°C без фольги й пергаменту, для отримання хрумкої скоринки. Коли рулет готовий (під час проколювання ножем виділяється прозорий сік), дайте йому охолонути і потім знімайте нитку.

Впевнений, приготувавши такий м'ясний рулет, ви залишитеся дуже задоволені – готувати досить просто, часу потрібно мало, а ваші близькі будуть щасливі від смаку страви. В майбутньому можна експериментувати з різним м'ясом – куркою, свининою, кроликом.

Фото: Facebook Андрія Величка

Смачного! Готуйте з любов'ю!

Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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