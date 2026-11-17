буженина з курагою та чорносливом instagram.com_myroslava_pekariuk / © Instagram

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Домашня буженина — класика, яка ніколи не виходить із моди. Вона чудово смакує і гарячою, щойно з духовки, і холодною — як м’ясна закуска чи начинка для улюблених бутербродів. Однак якщо додати до м’яса солодкуваті сухофрукти, ароматну гірчицю, мед і часник, звична страва заграє зовсім новими смаками.

Своїм секретом приготування поділилася фудблогерка Мирослава Пекарюк. Особливість рецепта — попереднє витримування м’яса у соляному розсолі, завдяки якому воно виходить соковитим і рівномірно просоленим.

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Інгредієнти

свинячий ошийок — 1 кг

холодна вода — 1 л

сіль — 40 г

курага — 80 г

чорнослив — 80 г

Для маринаду

діжонська гірчиця — 1 ст. л

мед — 1 ч. л

солодка паприка — 1 ч. л

олія — 3 ст. л

соєвий соус — 1 ст. л

часник — 2 зубчики

Приготування

У холодній воді розчиніть сіль, покладіть м’ясо та залиште у холодильнику на 8 годин. Цей етап допоможе ошийку рівномірно просолитися та залишитися соковитим після запікання. Дістаньте ошийок із розсолу та ретельно обсушіть паперовими рушниками. Зробіть у м’ясі невеликі надрізи та начиніть їх курагою та чорносливом. В окремій мисці з’єднайте діжонську гірчицю, мед, паприку, олію, соєвий соус і натертий часник. Ретельно перемішайте до однорідності. Щедро натріть м’ясо підготовленою сумішшю та залиште на одну 60 хв за кімнатної температури. Перекладіть ошийок у рукав для запікання та відправте у розігріту до 170°C духовку на 40 хв. Потім зменште температуру до 120°C і готуйте ще 40 хв. Змастіть буженину кетчупом, збільште температуру духовки до 200°C і запікайте ще 5 хв. Повторіть цей етап двічі для апетитної карамелізованої скоринки.

буженина з курагою та чорносливом instagram.com_myroslava_pekariuk / © Instagram

Буженина з курагою та чорносливом — чудова ідея для святкового застілля чи затишної сімейної вечері. Солодкуваті сухофрукти додають м’ясу цікавих смакових ноток, гірчично-медовий маринад — пікантності, а фінальне запікання допомагає отримати красиву рум’яну скоринку.

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