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Соковита буженина з курагою та чорносливом: рецепт страви, яка прикрасить ваш стіл
Ароматне м’ясо, ніжні сухофрукти та апетитна рум’яна скоринка — ця буженина має всі шанси стати головною стравою святкового столу.
Домашня буженина — класика, яка ніколи не виходить із моди. Вона чудово смакує і гарячою, щойно з духовки, і холодною — як м’ясна закуска чи начинка для улюблених бутербродів. Однак якщо додати до м’яса солодкуваті сухофрукти, ароматну гірчицю, мед і часник, звична страва заграє зовсім новими смаками.
Своїм секретом приготування поділилася фудблогерка Мирослава Пекарюк. Особливість рецепта — попереднє витримування м’яса у соляному розсолі, завдяки якому воно виходить соковитим і рівномірно просоленим.
Інгредієнти
свинячий ошийок — 1 кг
холодна вода — 1 л
сіль — 40 г
курага — 80 г
чорнослив — 80 г
Для маринаду
діжонська гірчиця — 1 ст. л
мед — 1 ч. л
солодка паприка — 1 ч. л
олія — 3 ст. л
соєвий соус — 1 ст. л
часник — 2 зубчики
Приготування
У холодній воді розчиніть сіль, покладіть м’ясо та залиште у холодильнику на 8 годин. Цей етап допоможе ошийку рівномірно просолитися та залишитися соковитим після запікання.
Дістаньте ошийок із розсолу та ретельно обсушіть паперовими рушниками.
Зробіть у м’ясі невеликі надрізи та начиніть їх курагою та чорносливом.
В окремій мисці з’єднайте діжонську гірчицю, мед, паприку, олію, соєвий соус і натертий часник.
Ретельно перемішайте до однорідності.
Щедро натріть м’ясо підготовленою сумішшю та залиште на одну 60 хв за кімнатної температури.
Перекладіть ошийок у рукав для запікання та відправте у розігріту до 170°C духовку на 40 хв.
Потім зменште температуру до 120°C і готуйте ще 40 хв.
Змастіть буженину кетчупом, збільште температуру духовки до 200°C і запікайте ще 5 хв.
Повторіть цей етап двічі для апетитної карамелізованої скоринки.
Буженина з курагою та чорносливом — чудова ідея для святкового застілля чи затишної сімейної вечері. Солодкуваті сухофрукти додають м’ясу цікавих смакових ноток, гірчично-медовий маринад — пікантності, а фінальне запікання допомагає отримати красиву рум’яну скоринку.